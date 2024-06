Am zweiten Tag der Fussball-Europameisterschaft in Deutschland ist die Schweizer Nationalmannschaft zum ersten Mal gefordert. Das Team von Trainer Murat Yakin trifft um 15 Uhr in Köln auf Ungarn und kann mit einem Auftaktsieg den Grundstein für den Einzug in die Achtelfinals legen.



Im Anschluss an die Partie der Schweiz steht in Berlin das erste Topspiel des Turniers auf dem Programm. Mitfavorit Spanien duelliert sich um 18.00 Uhr mit dem WM-Dritten Kroatien um Routinier Luka Modric. Um 21.00 Uhr greift zudem Titelverteidiger Italien gegen Albanien ins Geschehen ein. (abu/sda)