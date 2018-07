Sport

Tennis

Drama! Djokovic schlägt Nadal im Wimbledon-Halbfinal



Bild: EPA/EPA POOL

Das nächste Halbfinal-Drama! Djokovic ringt Nadal nach über 5 Stunden nieder

Es ist sein erster Grand-Slam-Final seit 2016: Novak Djokovic ist in Wimbledon ins Endspiel eingezogen. Im Halbfinal gegen Rafael Nadal setzt er sich bei der Fortsetzung in fünf hart umkämpften Sätzen durch.

Der Männer-Final in Wimbledon steht fest: Am Sonntag trifft Novak Djokovic auf Kevin Anderson. Der Serbe setzte sich bei der Fortsetzung des spektakulären Matches gegen Rafael Nadal durch und gewann nach 5:17 Stunden 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8. Die Partie hatte am Freitag verspätet begonnen, weil sich Anderson und John Isner zuvor in 6:36 Stunden ein historisches Match geliefert hatten – und musste gegen Mitternacht nach dem dritten Satz unterbrochen werden. Djokovic steht erstmals seit den US Open 2016 wieder in einem Endspiel eines Major-Turniers.

Etwa 14 Stunden lang hatten Nadal und Djokovic nach der Unterbrechung pausiert. Aber beide fanden bei der Fortführung sofort wieder zur hochklassigen Form des Vortags. Von Beginn an war die Begegnung geprägt von faszinierenden Ballwechseln. Gleich das erste Spiel des vierten Satzes dauerte rund 16 Minuten, Nadal brachte sein Aufschlagspiel mit Mühe durch.

Danach gelang dem Spanier zweimal ein Break, zum 2:0 und zum 5:3. Beim ersten Mal kam Djokovic noch zurück und nahm dem Spanier seinerseits den Aufschlag ab. Beim zweiten Mal aber ließ der Serbe drei Breakbälle ungenutzt. Nadal holte sich den Satz und erzwang den fünften Durchgang.

One of the greatest matches #Wimbledon has ever seen.



Let's hear for it these two gladiators 👏 pic.twitter.com/QMiiiTBC8n — Wimbledon (@Wimbledon) 14. Juli 2018

Dieser verlief zunächst weniger aufregend. Bei eigenem Aufschlag hatten sowohl Djokovic als auch Nadal kaum Probleme. Lange gab es nicht eine Chance zum Break. Die erste Gelegenheit (zum 5:3) verpasste Djokovic.

Mit zunehmender Dauer wurde der fünfte Satz spektakulärer. Nadal liess beim Stand von 7:7 drei Breakbälle ungenutzt, fünfmal ging es zudem über Einstand. Aber Djokovic rettete sich, brachte seinen Aufschlag durch und sicherte sich im anschliessenden Aufschlagspiel Nadals seinen ersten Matchball – diesen wehrte der Spanier mit einem unglaublichen Stopp ab.

Ein Verlierer mit Klasse: A class act in defeat, as ever.



You've had some Championship, @RafaelNadal. Until next year 👋#Wimbledon pic.twitter.com/Z3r8v6KSpp — Wimbledon (@Wimbledon) 14. Juli 2018

Seinen zweiten Matchball verwandelte Djokovic dann aber zum 10:8. Es war im 52. Duell der beiden, das erst zum dritten Mal über fünf Sätze ging, der 27. Sieg von Djokovic. Die auf Platz 21 abgerutschte ehemalige Nummer 1 der Welt spielte dabei so gut wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

Djokovic strebt in Wimbledon seinen vierten Titel nach 2011, 2014 und 2015 an, den ersten bei einem Grand-Slam-Turnier seit dem French Open 2016. In Wimbledon stand der Serbe zuletzt 2015 im Final. Damals gewann er gegen Roger Federer, der in diesem Jahr im Viertelfinal sensationell gescheitert ist. (pre/sda)

