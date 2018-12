Wissen

Wenn du das Weihnachtsrätsel nicht lösen kannst, gibt's keine Geschenke

Es ist immer dasselbe mit diesen Wichteln: Sie spielen dem Weihnachtsmann ständig Streiche. Diesmal haben sie ihm in der Weihnachtsbäckerei die Beschriftungen an drei Säcken mit Zutaten vertauscht.

In einem Sack befinden sich nur Baumnüsse, in einem anderen nur Haselnüsse und im dritten eine Mischung aus Baum- und Haselnüssen. An jedem Sack hängt ein Schild; doch keines davon zeigt jetzt den richtigen Inhalt an, nachdem die Wichtel am Werk waren.

Der Weihnachtsmann seufzt, dann greift er – ohne zuerst hineinzusehen – in einen bestimmten Sack und holt eine Nuss heraus. Jetzt weiss er mit Sicherheit, welches Schild an welchen Sack gehört.

Welches Schild hängt an dem Sack, aus dem der Weihnachtsmann eine Nuss genommen hat?

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Der Weihnachtsmann hat in den Sack mit dem Schild «Mischung Baum- und Haselnüsse» gegriffen. Nur dann konnte er sicher wissen, welches Schild an welchen Sack gehört.

Der Weihnachtsmann weiss, dass der Sack mit dem Schild «Mischung Baum- und Haselnüsse» sicher keine Mischung enthält, sondern entweder nur Baumnüsse oder nur Haselnüsse.

Hat er eine Baumnuss aus dem Sack geholt, so ist der Sack mit dem Schild «Mischung Baum- und Haselnüsse» also in Wahrheit der Baumnuss-Sack. In diesem Fall müssen im Sack mit der Beschriftung «Baumnüsse» die Haselnüsse stecken, denn diese können sich nicht im Sack mit dem Schild «Haselnüsse» befinden. In diesem muss in Wahrheit die Mischung sein.

Hat er dagegen eine Haselnuss aus dem Sack geholt, ist es in Wahrheit der Haselnuss-Sack. Die Baumnüsse stecken dann im Sack mit dem Schild Haselnüsse und die Mischung im Sack mit dem Schild Baumnüsse.

Alles klar? Dann hast du dir jetzt eine Nuss verdient!

