Spengler Cup in Davos Gruppe Cattini: HC Davos – Team Canada 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) Gruppe Torriani: Mountfield HK – Automobilist Jekaterinburg 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Spiele heute: Lugano – Mountfield HK 15.05 Uhr Dinamo Minsk – HC Davos 20.15 Uhr

Davos verliert Klassiker auch wegen kuriosem Shorthander – Mountfield siegt

Davos verliert in der 39. Auflage des Spengler-Cup-Klassikers gegen das Team Canada mit 3:4. Am Nachmittag unterlag Automobilist Jekaterinburg auch gegen die Tschechen von Mountfield HK. Nach dem 3:4 stehen die Russen als Gruppenletzter fest und müssen in die «Vor-Halbfinals».

HC Davos – Team Canada 3:4

– Das Team Canada rehabilitiert sich für die Startpleite gegen Dynamo Minsk mit einem 4:3 gegen Davos. Der HCD startete stark und ging durch Lausanne-Leihgabe Per Ledin in der 12. Minute verdient in Führung. Das Team Canada schaltete danach einen Gang höher und kam in der 17. Minute durch Mason Raymond (Anaheim Ducks) zum 1:1 als eine Strafe gegen die Bündner angezeigt war.

– Einen kuriosen Treffer sahen die Zuschauer in der 28. Minute. Davos spielte in Überzahl, doch nach einem Wechselfehler und Missverständnis zog Cory Emmerton (Ambri) alleine auf Gilles Senn. Er liess sich diese Chance nicht entgehen.

– Davos reagierte im dritten Drittel, als Daniel Rahimi ausglich (46.). In 27 Ligapartien hatte der Schwede zuvor nie getroffen. Doch die Ahornblätter waren auch nicht um eine Antwort verlegen: Jacob Micflikier (Biel) stellte die Führung nur 95 Sekunden wieder her. Ein Ablenker von Andrew Ebbett (SCB) im Powerplay in der 53. Minute bedeutete zwar noch nicht die Entscheidung, aber Davos kam nur noch zum 3:4 durch den 38-jährigen Ledin (56.). Damit müssen die Bündner morgen Minsk deutlich besiegen, um noch eine Chance auf den Gruppensieg zu haben.

Mountfield HK – Automobilist Jekaterinburg

– Jekaterinburg verliert nach dem 2:4 gegen Lugano auch gegen Mountfield (3:4) und steht als Gruppenletzter fest. Die Russen müssen damit in die «Vor-Halbfinals».

– Nur 31 Sekunden waren gespielt, da kassierte Mountfield Hradec Kralove bereits das erste Gegentor seiner Spengler-Cup-Geschichte. Dimitry Monya brachte die Tschechen in Rücklage. Jekaterinburg gab den Vorsprung aber bald aus der Hand. Richard Jarusek (5.) und Roman Kukumberg (25.) drehten die Partie.

– Aber in den letzten zehn Minuten des Mittelabschnitts gaben die Russen noch einmal Gas: Anatoli Golyschew und Michal Cajkovsky – 17 Sekunden vor der Sirene – brachten das KHL-Team bis zur zweiten Pause wieder in Front. Obwohl es eigentlich nicht danach aussah, kamen die Tschechen nochmals zum Ausgleich: Erneut war es Kukumberg, der traf. Es kam noch besser für Mountfield. Ein Powerplay vier Minuten vor Schluss brachte die Entscheidung.

Telegramme

Davos - Team Canada 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

6300 Zuschauer. - SR. Leggo/Wehrli, Borga/Kovacs.

Tore: 12. Ledin 1:0. 17. Raymond (Chay Genoway, Jeffrey) 1:1. 28. Emmerton (Sheppard/Ausschluss Campbell!) 1:2. 46. Rahimi (Ruutu, Egli) 2:2. 47. Micflikier (Gormley/Ausschluss Forster) 2:3. 53. Ebbett (Chay Genoway, Raymond/Ausschluss Ambühl) 2:4. 58. Ledin (Marc Wieser, Schneeberger) 3:4.

Strafen: mal 2 Minuten gegen Davos, mal 2 Minuten gegen das Team Canada.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Rahimi, Forrer; Sciaroni, Walser, Ambühl; Marc Wieser, Ledin, Shore; Simion, Hall, Dino Wieser; Egli, Kousal, Ruutu.

Team Canada: Fucale; Noreau, Gormley; Parlett, Morrisonn; Heshka, Chay Genoway; Flood; Micflikier, Pouliot, DiDomenico; Ebbett, McIntyre, Raymond; Pare, Jeffrey, Spaling; Emmerton, Sheppard, Campbell; Colby Genoway.

Bemerkungen: Davos ohne Lindgren (krank), Kessler, Lindgren, Corvi, Jung, Jäger (alle überzählig), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-WM). 13. Pfostenschuss von Noreau. 53. Timeout von Davos, ab 59:13 ohne Goalie.

Mountfield Kralove - Automobilist Jekaterinburg 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

6155 Zuschauer. - SR Fonselius/Vinnerborg, Obwegeser/Wüst.

Tore: 1. (0:31) Monja (Timaschow) 0:1. 5. Jarusek (Ausschluss Schtschitow) 1:1. 25. Kukumberg (Gregorc, Bednar) 2:1. 38. Golyschew (Tortschenjuk) 2:2. 40. (39:43) Cajkovski (Wasilewski/Ausschluss Dragoun) 2:3. 53. Kukumberg (Pavlas) 3:3. 56. Jarusek (Dzernis/Ausschluss Tortschenjuk) 4:3.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Hradovec Kralove, 7mal 2 Minuten gegen Jekaterinburg.

Mountfield Kralove: Rybar; Vydareny, Planek; Gregorc, Dietz; Stajnoch, Newton; Pavlas, Ehrhardt; Cerveny, Dzerins, Simanek; Bednar, Kukumberg, Dej; Jarusek, Dragoun, Picard; Lhotak, Kohler, Monnet.

Jekaterinburg: Sochatzki; Cajkovsky, Wasilewski; Timaschow, Turbin; Megalinski, Schtschitow; Schurawljow, Kivisto; Buchtele, Tschistow, Ticar; Monja, Tortschenjuk, Tschessalin; Simakow, Gubin, Golyschew; Iwaschow, Mingalejew, Wolkow.

Bemerkungen: Jekaterinburg ab 60. (59:26) ohne Torhüter. 60. (59:40) Timeout von Mountfield Kralove.

