Nach seinem ĂŒberragenden Auftritt gegen Tomas Berdych und dem Einzug in die Achtelfinals des Australian Open ist Roger Federer glĂ€nzend aufgelegt. Gemeinsam mit den Kollegen Grigor Dimitrov und Tommy Haas besucht er in Melbourne den Hit-Produzenten David Foster. Die Musik-Legende hockt sich ans Klavier und die drei Tennisspieler singen. Oder sollte ich besser «singen» schreiben? Federer kommentiert die Leistung des Trios, das «Hard to Say I’m Sorry» darbietet, selbstironisch mit: «Wir starten eine Boyband. #NotNSync» (ram)

Federer als VorsÀnger Video: YouTube/Hockson Floin

Die vielen Gesichter des «Maestros»: So hat sich Roger Federer ĂŒber die Jahre verĂ€ndert

