«Liebes Tagebuch, verstehst du die Menschenlogik?»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrags.

Eintrag vom 15. Juni 2017:

Liebes Tagebuch,

wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du hast all die Tiefen und Höhen meines bescheidenen Katzenlebens miterlebt. Du kennst mich besser als jeder andere.

Dann weisst du also auch, dass ich eine sehr intelligente und vernünftige Katze bin. Genauso wie du, liebes Tagebuch. Seltsamerweise scheint mein Mensch diese Meinung jedoch nicht zu teilen.

Er so: «Olga, du bist manchmal echt merkwürdig. Du und deine Katzenlogik!»

Das verstehe ich nicht, liebes Tagebuch. Du stimmst mir bestimmt zu, wenn ich sage, dass es wohl definitiv die Menschenlogik ist, mit der hier etwas nicht stimmt. Ich kann es sogar beweisen.

Da wäre zum Beispiel diese ganz schön merkwürdige Sache mit dem Frühstück:

Das ist ganz schön unlogisch, liebes Tagebuch. Keinen Hunger haben? Das ist physikalisch unmöglich! Doch die Menschenlogik scheint das nicht zu kümmern.

Das war aber noch längst nicht alles, liebes Tagebuch. Ich habe meinen Homo Sapiens gut beobachtet. Und während er auf der Toilette war, sind mir weitere merkwürdige Verhaltensweisen aufgefallen.

Der Mensch so:

Und dann ich so: bild: giphy

Das verstehe ich nicht. Echt nicht. Menschen sind komische Wesen – sie wollen nicht alleine sein, schliessen aber beim Gang aufs Klo die Tür hinter sich zu.

«Pfff. Menschenlogik!»

Wir Katzen machen das besser:

Aber auch die Verhaltensweise des Homo Sapiens in Bezug auf intraspezifische Beziehungen habe ich untersucht, liebes Tagebuch.

Das Ergebnis meiner Untersuchungen wird nicht gefallen. So ganz und gar nicht.

Und wir Katzen währendessen so: Bild: Giphy

Oder so: bild: giphy

Meistens aber so: bild: giphy

Und da behauptet mein Mensch doch tatsächlich, wir Katzen seien merkwürdig. Pfff. Menschenlogik!

Mit sehr logischen Grüssen,

Olga von Schnurrhausen

Türpolitik ist Katzensache:

