Das wären die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Hischier als First-Draft-Pick nicht am All Star-Game dabei – auch Josi ohne Aufgebot

Das NHL All-Star Game findet zum zweiten Mal in Serie ohne Schweizer Beteiligung statt. Roman Josi, Nico Hischier und Co. verpassten allesamt den Sprung in die Kader der vier Division-Teams.

Statt Nashville-Captain Josi wurde Teamkollege P.K. Subban für den Show-Event, der am 27./28. Januar in Tampa Bay über die Bühne geht, nominiert. Der Spektakel-Verteidiger ist sogar Captain der Auswahl aus der Central Division. Von Hischiers New Jersey Devils ist Star-Flügel Taylor Hall dabei, schon …