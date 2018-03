Sport

Fussball

Die beeindruckenden Zahlen und Fakten zu Messis 600 Karrieretreffern



Bild: AP/AP

Aufgeschlüsselt! Die beeindruckenden Zahlen und Fakten zu Messis 600 Karrieretreffern

Lionel Messi hat beim 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid im 747. Spiel seiner Karriere sein 600. Tor erzielt. Wir haben die Zahlen zum grossen Jubiläum von «La Pulga» herausgesucht.

Bevor wir zu den Zahlen und Statistiken kommen, hier der 600. Karrieretreffer von Lionel Messi. Es war das 1:0 im Spitzenspiel der Primera Division gegen Atlético Madrid. Messis Freistosstreffer in der 26. Minute entschied die Partie und wohl auch das Titelrennen. Das in der Liga immer noch ungeschlagene Barça liegt elf Runden vor Schluss nun acht Punkte vor dem ersten Verfolger Atlético.

Das Jubiläumstor:

Wer Zeit und Musse hat, kann sich gerne auch die restlichen 599 Messi-Tore ansehen. Das dauert auch nur knapp 50 Minuten.

Und bitte immer schön mitzählen, ob die folgenden Angaben auch wirklich stimmen. 😅

Wo Messi getroffen hat:

Funfact dazu:

Messi hat in seiner Karriere schon in 97 verschiedenen Stadien getroffen.

Wie Messi getroffen hat:

Funfact dazu:

504 seiner 600 Treffer erzielte Messi von innerhalb des Strafraums.

Die 6 Messi-Jubiläumstreffer:

Womit Messi getroffen hat:

5 Vierer- und 1 Fünferpack:

Messis beste Passgeber

Für wen Messi getroffen hat:

Aufteilung nach Wettbewerb (Klub):

Aufteilung nach Wettbewerb (Nati):

Aufteilung nach Minute (Klub):

Funfact dazu:

Nur in der 1., in der 2. und in der 69. Minute hat Messi in der regulären Spielzeit noch nie getroffen.

Messis Lieblingsgegner

Funfact dazu:

Messi hat in seiner Karriere gegen 99 verschiedene Gegner (inklusive Nationalmannshcaft) getroffen, 36 davon sind spanische (Ex-)Erstliga-Klubs.

Gegen diese Klubs und Nationen hat Messi schon getroffen: bild: goal.com

Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit

