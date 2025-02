Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître

Lors des Grammy Awards, la star a choisi d’afficher une montre Universal Genève vintage. Une marque suisse «iconique», rachetée par Breitling en 2023, qui va renaître de ses cendres dans dix-huit mois. Cet étrange timing est-il anodin? On a passé quelques coups de fil.

Aux Grammys, on chante, on rafle des prix, mais on affiche surtout ses goûts vestimentaires et ses partenaires contractuels. L'occasion de faire tout et parfois n'importe quoi. Comme Jaden Smith, qui a déboulé avec un château fort sur la tronche, dimanche soir, à Los Angeles. Plus fou encore, l'accoutrement de Bianca Censori, épouse de Kanye West, qui ne portait qu'une «robe» transparente, dévoilant son corps entièrement nu.