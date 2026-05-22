beau temps25°
DE | FR
burger
Sport
Afrique

Football: pourquoi Arsenal a beaucoup de fans en Afrique

Les Gunners sont largement soutenus sur le continent africain.
Les Gunners sont largement soutenus sur le continent africain. image: watson

Arsenal a plein de fans en Afrique pour une raison insoupçonnée

Le finaliste de la Champions League et tout frais champion d'Angleterre bénéficie d'un fort soutien sur tout le continent africain. Et ça s'explique.
22.05.2026, 14:5922.05.2026, 14:59
Joris FIORITI

Dans la penderie de l'influenceuse kényane Nana Owiti, des dizaines de maillots d'Arsenal racontent sa passion pour ce club. Un lien indéfectible remontant à 20 ans, quand de nombreux joueurs noirs se sublimaient dans l'équipe londonienne, devenue immensément populaire en Afrique.

«Henry m'a fait tomber amoureuse instantanément d'Arsenal parce qu'il était tellement beau gosse», sourit la trentenaire aux trois millions d'abonnés.

«Et puis j'ai regardé à nouveau et j'ai vu Sol Campbell, son corps musclé. Et subitement Kolo Touré, tous ces joueurs, tous ces joueurs noirs»
Arsenal&#039;s Thierry Henry (left) celebrates his first goal against Liverpool, with team-mate Sol Campbell during the Barclaycard Premiership match at Highbury, north London. Arsenal won 4-2. THIS P ...
Thierry Henry (à gauche) et Sol Campbell ont marqué l'histoire des Gunners. image: getty

Thierry Henry: international français aux racines guadeloupéennes et martiniquaises, dont Nana Owiti garde précieusement la tunique floquée du numéro 14, la première d'Arsenal qu'elle ait jamais achetée. Sol Campbell, Britannique né à Londres de parents jamaïcains. Kolo Touré, Ivoirien.

Il y avait avant eux Ian Wright, autre Britannique d'origine jamaïcaine. Il y eut aussi les Français Patrick Vieira, né à Dakar, Sylvain Wiltord, William Gallas et Nicolas Anelka, d'origine antillaise. Ou le Togolais Emmanuel Adebayor.

Des joueurs blancs – les Français Robert Pires et Emmanuel Petit ou l'Espagnol Cesc Fabregas – figuraient aussi parmi les cadres de l'équipe londonienne. Mais au final, «les footballeurs d'Arsenal me ressemblaient», se remémore Nana Owiti qui mentionne «la couleur» de ses stars comme son principal facteur d'adhésion au club:

«Ce n'était pas quelque chose de racial, mais plutôt un sentiment d'appartenance»
Kenyan fans of Arsenal FC react following their teams victory during a live broadcast of the clubs UEFA Champions League semi-final match against Atletico Madrid in Nairobi on May 5, 2026. In the wa ...
Des fans d'Arsenal à Nairobi le 5 mai, fêtant la qualification de leur équipe en finale de la Ligue des champions.Image: afp

Une identification et des matchs à la TV

Rencontré par l'AFP à Nairobi durant un match d'Arsenal, le Zimbabwéen Leslie partage la même histoire. «J'avais 12 ans. Arsenal avait parfois neuf joueurs noirs sur onze. Je pouvais m'identifier à eux», explique-t-il, capable de citer de tête l'équipe-type de son club d'il y a 15 ans.

«J'aime Arsenal à cause d'Arsène Wenger», le Français resté plus de 20 saisons (1996-2018) manager du club, poursuit-il.

«C'était un révolutionnaire, un visionnaire!»

«Arsène Wenger est un facteur clé» dans l'attraction exercée en Afrique par Arsenal, car il en a fait une «formation unifiée» et plurielle, acquiesce Emeka Cyriacus Onyenuforo, fondateur et président du club des supporters d'Arsenal au Nigeria, très nombreux après que la star nigériane Nwkankwo Kanu a rejoint les Gunners en 1999.

Arsenal&#039;s French manager Arsene Wenger celebrates his side&#039;s second goal during the English Premier League soccer match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London, Sunday, ...
Arsène Wenger, légendaire coach d'Arsenal. Image: keystone

Beaucoup d'Ethiopiens pensent même «qu'Arsenal donne la priorité aux joueurs africains», ce pourquoi ils en sont fans, confirme Akalework Amde, président du club des supporters des Gunners en Ethiopie.

Parallèlement, Arsenal s'est mis à enchaîner les victoires: trois titres de champion d'Angleterre en 1998, 2002 et 2004, une série de 49 matchs sans défaite en 2003-2004 faisant gagner à ses joueurs le surnom d'«Invincibles», une finale de Ligue des Champions perdue 2-1 en 2006 contre Barcelone. Ce alors que la Premier League entamait sa mue internationale et s'installait dans les foyers africains via la chaîne satellite sud-africaine Supersport.

Toujours en Premier League👇

Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat

«Dans les années 1980, les Kényans regardaient le football allemand, parce que c'est ce qui était diffusé. Puis dans les années 1990, les matchs de Premier League sont passés en direct», alors que Arsenal proposait son «beautiful football», observe Carol Radull, ex-journaliste sportive et ambassadrice autoproclamée du club, dont la page Facebook est, selon elle, lue chaque mois par 70 à 80 millions de personnes.

De prestigieux fans et un amour inconditionnel

Les décennies de disette suivantes, sans titre majeur, n'ont pas entamé l'amour pour une équipe que suivait passionnément Raila Odinga, un des artisans de l'actuelle Constitution kényane, mort l'an dernier. Le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est sponsor d'Arsenal via la campagne «Visit Rwanda», poste occasionnellement au sujet du club sur X.

Si l'Afrique a commencé à adorer les Gunners du fait de leurs joueurs noirs, «maintenant les Africains aiment l'équipe pour ce qu'elle est», remarque Robbie Lyle, le fondateur d'Arsenal fan TV, qui s'est déplacé sur les cinq continents pour rencontrer les supporters du club.

epa02622517 Arsenal FC&#039;s Swiss defender Johan Djourou (R) vies for the ball with FC Barcelona midfielder Xavi Hernandez (L) during the UEFA Champions League round of 16 soccer match at the Camp N ...
Le Suisse Johan Djourou est l'un des nombreux footballeurs aux racines africaines à avoir joué pour Arsenal. Image: keystone

Ceux-ci sont «plus extravertis» en Afrique, où «partout où vous allez, il y a toujours quelqu'un qui porte un maillot d'Arsenal», se réjouit-il, à peine rentré d'Ouganda.

Le 5 mai, alors que les Gunners se qualifiaient pour la finale de la Ligue des Champions (1-0 face à l'Atlético Madrid), des dizaines de Kényans hilares faisaient gronder dans un bar de la banlieue nairobienne des vuvuzelas quand des supportrices espagnoles éplorées apparaissaient à l'écran. L'un d'eux, James Midumbi, a même allumé un fumigène à l'intérieur après le match, donnant une tonalité rouge Gunner à la joie dominante.

En Suisse, cette fois👇

Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe

Interrogé par l'AFP sur ses sentiments quelques instants plus tard, James Midumbi n'a pas caché ses espoirs pour les nouveaux Gunners – qui ont remporté le titre de champion d'Angleterre cette semaine, 22 ans après le dernier. Pour ensuite immédiatement mentionner Thierry Henry, «qui m'a fait aimer le foot et Arsenal», et Arsène Wenger, «qui faisait signer beaucoup de joueurs noirs».

Tous ces fans africains des Gunners feront à coup sûr la fête si leur club de cœur remporte sa première Ligue des champions, le samedi 30 mai contre le Paris Saint-Germain en finale.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
de Yoann Graber
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
de Romuald Cachod
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il court 14 marathons d'un seul coup
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
De grosses surprises dans la liste de l'Angleterre pour le Mondial
Le coach des Three Lions, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi sa sélection pour la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet). Et il a écarté plusieurs stars.
Le sélectionneur de l'Angleterrre Thomas Tuchel a dévoilé vendredi un groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde. N'y figurent pas Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ni Cole Palmer, des grands noms du football européen.
L’article