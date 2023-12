Analyse

En football, la vérité du week-end n'est pas celle de la semaine

Nous avons analysé 320 matchs pour savoir si une équipe qui performe en championnat le week-end est aussi efficace en Coupe d'Europe la semaine qui suit.

Dimanche, les médias français se projetaient déjà sur le choc à venir entre le PSG et Dortmund en Ligue des champions (mercredi). Ils expliquaient en substance que les Parisiens, chiches vainqueurs de Nantes en championnat (2-1), devront faire mieux dans la Ruhr s'ils entendent s'imposer face à une équipe qui a «préparé la réception de Paris en concédant sa deuxième défaite de la semaine» (3-2 contre le RB Leipzig).

Analyser les prestations du week-end à l'aune du choc à venir en semaine est chose courante dans la presse et parmi les supporters, qui n'hésitent pas à penser que l'équipe a acquis de la confiance lorsqu'elle s'est imposée avant un rendez-vous européen ou, au contraire, qu'elle ne s'est pas rassurée en cas de défaite. Mais cette lecture est-elle judicieuse? Faut-il faire un lien entre championnat et Coupe d'Europe? Autrement dit, une équipe en difficulté le week-end le sera-t-elle aussi la semaine?

YB sort du lot

Pour le savoir, nous nous sommes penchés sur les données des 32 équipes engagées en Ligue des champions cette saison. Nous avons retenu leur résultat du week-end précédent chaque match de C1 et l'avons confronté à celui de la semaine: était-il semblable? Voici la réponse:

Dans 36% des cas, une équipe de Ligue des champions ne fait pas le même résultat brut (victoire, nul ou défaite) le week-end et la semaine qui suit. Un chiffre proche des 33,33% de chance mathématique qu'une équipe a de gagner, faire nul ou perdre, signe que le football n'est jamais une science exacte.

On pourrait donc raisonner par l'absurde en rappelant qu'une victoire en championnat est statistiquement une très mauvaise façon d'aborder un match européen!

Ces fameux 36% sont le résultat d'une analyse de 320 matchs, soit dix par équipe (5 le week-end et 5 la semaine) puisque cinq journées de C1 ont déjà été disputées cette saison, la sixième ayant lieu cette semaine.

Parmi les formations passées sous la loupe, quatre sortent du lot: elles n'ont jamais fait le même résultat le week-end et en C1 cette saison. C'est le cas de Benfica, de la Lazio, du Celtic Glasgow et des Young Boys, dont voici les statistiques:

Victoire contre Xamax en Coupe le 15 septembre mais défaite à Leipzig quatre jours plus tard Victoire contre GC le 30 septembre mais match nul contre l'Etoile Rouge dans la foulée Match nul contre Zurich le 21 octobre mais défaite contre Manchester City la semaine suivante Victoire à Winterthur le 4 novembre mais défaite sur le terrain de City le 7 novembre Défaite à Zurich le 25 novembre mais victoire contre l'Etoile Rouge trois jours après

YB ayant battu Saint-Gall 3-0 samedi, on peut logiquement s'attendre à ce que les champions de Suisse souffrent sur le terrain de Leipzig mercredi.

Bien sûr, les adversaires en Suisse et en Europe ne sont pas les mêmes, mais tout le monde le sait et pourtant ça n'empêche personne de faire des liens entre les différentes compétitions.

Des exceptions?

Lors de notre récolte de résultats, nous avons aussi voulu savoir si une équipe pouvait démentir la tendance, si une formation avait réussi à obtenir les mêmes résultats bruts le week-end et la semaine cette saison. Eh bien, non. Il n'y en a aucune. Les clubs les plus «réguliers» sont l'Union Berlin et l'Inter Milan (avec quatre résultats identiques sur cinq), mais pas pour les mêmes raisons:

L'Union Berlin a souvent perdu (trois fois sur cinq) et fait une seule fois match nul lors de l'enchaînement Augsbourg/Braga

(trois fois sur cinq) et fait une seule fois match nul lors de l'enchaînement Augsbourg/Braga L'Inter Milan a souvent gagné (trois fois sur cinq) et fait une seule fois match nul lors de l'enchaînement Juventus/Benfica

Cette semaine européenne s'annonce donc doublement excitante: d'abord parce qu'il y a encore de l'enjeu dans plusieurs groupes, ensuite parce que personne ne peut savoir comment les équipes se comporteront en C1.