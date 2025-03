Elle a un coup de folie et cause une commotion cérébrale à sa rivale

Même si elle a réussi à s'exprimer juste après la course, cet incident a eu de graves conséquences pour Kaelen Tucker: «un médecin a, plus tard, diagnostiqué chez elle une commotion cérébrale et une "possible fracture du crâne"», relate le New York Post . Reste encore à savoir si la sprinteuse déposera plainte. (yog)

«Quand nous sommes arrivés au virage, elle n'arrêtait pas de me cogner le bras et quand nous sommes sortis du virage, je l'ai finalement dépassée et c'est à ce moment-là qu'elle m'a frappée avec le bâton. Je sentais qu'un mal de tête arrivait, alors je me suis contentée de rester dehors.»

Le tennis est le sport idéal pour produire des pères toxiques

Le papa et manager du Bernois Dominic Stricker, Stephan, est accusé d'être la cause du mal-être actuel de son fils. Le tennis, en particulier, regorge de paternels qui ont causé des ennuis, et ça s'explique.

Les révélations de la NZZ sur Dominic Stricker ont créé un tremblement de terre dans le tennis suisse, la semaine dernière. Le media affirme que le Bernois de 22 ans, ancien grand espoir, a récemment fait part – en privé – de son envie d'arrêter sa carrière, au plus tard à la fin de l'année. Le huitième de finaliste de l'US Open 2023 traverse une grosse crise de résultats: il a concédé six défaites en six matchs sur le circuit principal cette saison et est retombé à la 284e place mondiale.