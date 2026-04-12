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200m: Gout Gout sous les 20 secondes sur 200m

Vidéo: twitter

«Dingue!»: la foudre australienne a encore frappé ⚡️

Gout Gout a réalisé un nouvel exploit ce dimanche lors des championnats d'Australie à Sydney. «C'est complètement dingue!», a-t-il jubilé.
12.04.2026, 12:1012.04.2026, 12:10

Gout Gout a couru le 200 m en 19''67, meilleure performance de l'année, pour remporter l'épreuve aux championnats d'Australie dimanche à Sydney.

Le sprinter de 18 ans, qui renforce son statut de future star du circuit, est ainsi passé pour la première fois sous les 20 secondes en compétition, poussé par Aidan Murphy qui a couru en 19''88 soit le deuxième meilleur chrono de l'année.

«J'attendais ça. Nous avons des athlètes incroyables en Australie et nous nous poussons à nos limites. Deux coureurs en-dessous de 20 secondes, c'est fantastique»

La prestation de Gout Gout en vidéo:

Vidéo: twitter

L'Equipe rappelle justement que Gout était déjà descendu sous les 20 secondes l'an dernier, mais son temps (19''84) n'avait pas été validé en raison d'un vent favorable.

«Je n'arrêtais pas de courir après ce chrono, depuis ces 20 secondes "illégales", a déclaré l'Australien ce week-end. J'y pensais sans cesse cette année et ces derniers mois, alors je suis ravi d'y être enfin parvenu. C'est complètement dingue! C'est un poids énorme qui m'est enlevé des épaules, de savoir que j'ai couru en toute légalité et que j'ai le potentiel pour réaliser de tels chronos.»

Gout Gout a surgi sur la scène internationale en 2024 en parcourant le demi-tour de piste en 20''04, battant le record d'Australie détenu depuis les Jeux olympiques de 1968 par Peter Norman (20''06).

Il avait abaissé son record à 20''02 mais n'était encore jamais passé sous les 20 secondes officiellement. (jcz/ats)

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