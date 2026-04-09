ciel clair
DE | FR
burger
Sport
Vaud

Le ski-alpinisme sous le feu des critiques

epa12651567 Thibault Anselmet of France, 2nd, looks on before the Sprint race at the ISMF Ski Mountaineering World Cup, in Courchevel, France, 15 January 2026. EPA/MAXIME SCHMID
Thibault Anselmet est très remonté contre la fédération de son sport.Keystone

Le ski-alpinisme sous le feu des critiques après l'étape suisse

Le champion français Thibault Anselmet a vertement critiqué le fonctionnement de la Fédération internationale (ISMF).
09.04.2026, 05:4209.04.2026, 05:42

Thibault Anselmet, double médaillé olympique aux JO de Milan-Cortina (bronze en sprint, or en relais mixte), a terminé à la 3e place du classement général samedi à l'issue de l'ultime étape de la saison à Villars-sur-Ollon, glanant tout de même le petit globe du sprint.

Il visait un quatrième gros globe cette année mais, comme toute la délégation française, il n'a pu se rendre aux Championnats d'Europe en Azerbaïdjan - qui comptaient aussi pour le classement de Coupe du monde - début mars, en raison de la guerre au Moyen-Orient. Cela lui a fait perdre de précieux points.

«Face à cette situation exceptionnelle, la fédération internationale a fait le choix de ne pas s'adapter, de ne prendre aucune mesure spécifique, de ne donner aucune explication et de faire comme si tout était normal. D'autres nations ont pu y aller. Mais la question de l'équité sur cette Coupe du monde ne peut pas rester sans réponse. C'est une situation difficilement acceptable. Accepter cela, c'est s'éloigner de l'essence même du sport.»
Thibault Anselmet

Plus largement, l'athlète de 28 ans épingle un «calendrier fragmenté, incohérent et irrégulier, aussi bien pour les athlètes que pour le public», avec des disciplines sous-représentées comme l'individuel, format historique qui n'a eu que 3 étapes cette année.

«Depuis l'intégration du ski-alpinisme aux Jeux olympiques, la gouvernance internationale semble parfois avoir perdu de vue qui nous sommes (...) Le programme manque de cohérence, de rythme et cela m'inquiète pour le futur de notre sport.»
Thibault Anselmet

Sollicitée mardi soir par l'AFP, l'ISMF n'avait pas répondu dans l'immédiat. La France est l'une des nations dominantes du ski-alpinisme, qui a fait sa première apparition aux JO 2026 avec le sprint et le relais mixte, deux épreuves qui seront encore au programme en 2030. «On parle de rajouter une troisième épreuve, mais pour ça il faut que les jeunes skieurs puissent suivre, s'identifier, aient envie de participer. J'aimerais que cette prise de parole serve d'électrochoc», a avancé Anselmet auprès de l'AFP.

(afp)

Plus d'articles sur le ski-alpinisme:

Cette star des JO a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Plus d'articles sur le sport
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
de Angelo Kunz
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
de Romuald Cachod
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
de Yoann Graber
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
de Romuald Cachod
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
de Yoann Graber
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
de Ralf Meile
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
3
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
de Christian Hollmann
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
1
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
de Yoann Graber
Servette domine un classement révélateur en Super League
Servette domine un classement révélateur en Super League
de Sarah Leupi
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
de Yoann Graber
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
1
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Trump menace l'Iran de destruction totale
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce début de match ne s'est pas déroulé comme prévu
Le football lituanien a fait parler de lui ce week-end en raison d'une tradition curieuse et méconnue.
On a joué sur les pelouses européennes lors de ce week-end de Pâques. Dans la plupart des stades, l'arbitre a procédé au rituel d'avant-match habituel. Il a désigné quelle équipe aurait le ballon ou le choix du terrain en procédant au fameux «toss» (ou tirage au sort) à l'aide d'une pièce de monnaie. Mais ça ne s'est pas passé ainsi en Lituanie, où une tradition curieuse et méconnue a été respectée.
L’article