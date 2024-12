Mathias Lessort en train de hurler de douleur sur le parquet. Image: Getty

Une blessure atroce provoque une série de malaises en tribunes

Le basketteur français Mathias Lessort a subi une très vilaine blessure jeudi en Euroleague. Celle-ci a choqué son public du Panathinaikos, à tel point que plusieurs spectateurs ont perdu connaissance.

Tout allait parfaitement bien pour le «Pana». Le club grec, vainqueur de l'Euroleague la saison dernière, menait 56-35 à l'entame du troisième quart-temps, jeudi à domicile contre les Espagnols de Baskonia. Mais voilà: alors que les joueurs d'Ergin Ataman pouvaient gérer leur avance, une grave blessure est venue gâcher la soirée.

Le français Mathias Lessort, en jambes puisqu'auteur de 10 points et 6 rebonds en 16 minutes, a décollé pour tenter d'intercepter un ballon qui naviguait dans les airs. Or en retombant, son pied droit est venu heurter celui de son adversaire, ce qui l'a déséquilibré. C'est en chutant que l'intérieur s'est écroulé sur son autre pied et que sa jambe gauche a cédé, dévoilant une cheville tournée à 90 degrés. Des cris ont accompagné la scène.

Bilan: dix minutes d'interruption jusqu'à ce que le joueur ne quitte seul et à cloche-pied le terrain, une fracture du péroné et au moins quatre mois d'indisponibilité.

Ces images peuvent heurter la sensibilité Vidéo: twitter

La blessure a affecté tous les joueurs présents dans la salle. Ils ont d'ailleurs prié ensemble pour Mathias Lessort à l'issue de la rencontre, à l'initiative du meneur adverse Markus Howard. Il semblerait enfin que le public de l'une des enceintes les plus chaudes d'Europe ait également été choqué par ce qu'il s'est produit.

«J’ai vu beaucoup de blessures en 35 ans de carrière, mais c’est la première fois que je vois ce genre de choc dans les tribunes», a déclaré l’entraîneur du Panathinaïkos Ergin Ataman en conférence de presse d'après-match, avant d'ajouter: «On m’a dit que neuf personnes ont fait une crise cardiaque. On n’a pas trouvé assez d’ambulances pour amener tout le monde à l’hôpital».

Les réactions du public et des joueurs Vidéo: twitter

Le technicien a alors été repris par une personne présente en salle de presse, pour préciser qu’il s’agissait plutôt de «malaises». «Peut-être que quelqu’un a fait une petite crise cardiaque quand même», a toutefois insisté Ataman, comme pour souligner l'ambiance qui régnait au Olympic Indoor Hall d’Athènes.

Evacué, Mathias Lessort a été opéré avec succès vendredi. «Ce qui ne tue pas rend plus fort», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

(roc)