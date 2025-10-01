Un individu monte sur le ring: le combat dégénère



De retour à la compétition, non pas dans la cage mais sur un ring, le Brésilien Wanderlei Silva, légende du MMA, a été violemment agressé, à l'arrêt de son combat.

Wanderlei Silva, alias «The Axe Murderer», a connu une grande carrière, autant à l'UFC où il appartient au Hall of Fame que sur le circuit japonais PRIDE. Mais comme beaucoup d’anciens grands noms du MMA, il a cédé, à 49 ans, à l’appel de l’argent, acceptant un combat, non pas dans sa discipline de prédilection, mais en boxe. Mal lui en a pris.

Durant son exhibition contre l’ancien boxeur Acelino Freitas, multiple champion du monde, Wanderlei Silva n’a jamais existé sur le ring. Dans ce contexte, il a fini par «perdre patience» et «multiplier les mauvais gestes», rapporte RMC Sport. Face à cette parodie de boxe, l’arbitre n’a pas eu d’autre choix que de stopper le combat au quatrième round, alors que Silva venait de tenter d’infliger un nouveau coup illégal à son adversaire, déclaré vainqueur à 50 ans et avec un déficit de 20 kilos à la pesée.

Ces gestes répétés ainsi que l’arrêt anticipé de l'affrontement ont mis le feu aux poudres: dès l'annonce de l'arbitre, les clans des deux combattants se sont rués sur le ring, déclenchant une bagarre générale devant les spectateurs du Fight Night 2 de São Paulo. C’est à ce moment-là qu’un homme en smoking, plus tard identifié comme le fils d’Acelino Freitas, a décoché une droite au visage de Wanderlei Silva, provoquant son KO immédiat.

Le KO en vidéo Vidéo: twitter

Après avoir brièvement perdu connaissance, Wanderlei Silva a fini par se relever et quitter le ring, épaulé par son staff, le regard vide et l’œil tuméfié. L’ancien champion de MMA a ensuite été conduit à l’hôpital.

Selon divers rapports, Silva souffrirait d’un nez cassé, mais aurait pu quitter l’hôpital quelques heures après son admission. Pas sûr qu’il retente l’expérience de la boxe exhibition de sitôt.

(roc)