pluie modérée11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ligue 1: Yvon Mvogo est de retour en grâce à Lorient

FC Lorient v FC Martigues - Ligue 2 BKT 2024/2025 38 Yvon-Landry MVOGO NGANOMA fcl during the Ligue 2 BKT match between Lorient and Martigues at Stade du Moustoir on May 10, 2025 in Lorient, France. L ...
Yvon Mvogo est de retour dans le but de Lorient, mais ça n'allait pas de soi. Image: imago

Yvon Mvogo a dû faire des concessions pour retrouver sa place à Lorient

Le Fribourgeois, international suisse, est à nouveau le gardien titulaire du club breton en Ligue 1. Mais tout n'a pas été évident pour reprendre son rôle.
27.09.2025, 11:5427.09.2025, 11:54
Frédéric HAPPE

Après un été à espérer un nouveau défi, le gardien international suisse Yvon Mvogo a rempilé au FC Lorient, pire défense de Ligue 1 au moment d'accueillir samedi (17h00) Monaco, la meilleure attaque du championnat.

Les dernières heures du mercato sont propices aux surprises, comme l'annonce le 1er septembre que Mvogo avait finalement signé un nouveau contrat de deux saisons.

33ème édition des Trophées UNFP du Football 38 Yvon-Landry MVOGO NGANOMA fcl during the UNFP Trophy ceremony on May 11, 2025 at Pavillon d Armenonville in Paris, France. Anthony Bibard/FEP/Icon via Be ...
Yvon Mvogo a reçu le prix de meilleur gardien de Ligue 2 au terme de la saison 2024/25. Image: imago

Fin juillet, dans L'Equipe, le président Loïc Féry avait semblé abandonner tout espoir de le faire rester dans le Morbihan. «Il aspire à autre chose. Il ne nous a pas montré jusqu'à présent qu'il était très intéressé par le projet», avait-il expliqué et si ce n'était «pas qu'une question d'argent», la nouvelle réalité financière du football français avait pesé.

Les Bretons avaient recruté au même moment l’ancien gardien de Pau, Bingourou Kamara (28 ans), mais comme numéro 2, et tenté de faire revenir l'enfant du club Illan Meslier, tombé en disgrâce à Leeds (Angleterre), avant de se heurter encore au mur des finances.

La volte-face in extremis de Mvogo, si elle a soulagé le FCL qui a récupéré le meilleur gardien de Ligue 2 la saison passée, n'a pas toujours été bien accueillie par les supporters.

«Pas un choix par défaut»

Yvon Mvogo s'est défendu devant quelques journalistes de la presse écrite locale, la semaine dernière:

«Ce n'était surtout pas un choix par défaut. Les supporters ne doivent pas s'en faire par rapport à mon investissement envers le club»

A 31 ans, il avait voulu se «donner le temps de prendre la bonne décision pour (son) avenir en pensant à la perspective de la Coupe du monde 2026» à laquelle il compte bien participer avec la Suisse, après avoir raté celle du Qatar sur blessure.

Keeper Yvon Mvogo from Switzerland at the friendly soccer match between Switzerland and Estonia, in Lucerne, Switzerland, Tuesday, June 4, 2024. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Yvon Mvogo espère participer à la Coupe du monde 2026 avec la Nati. Image: KEYSTONE

Des contacts, il y en a eu mais, soucieux de ne pas laisser l'aspect sportif au premier plan, il a décliné «des offres alléchantes de ces pays au pouvoir financier illimité» ou celles de «grands clubs pour juste m’asseoir sur le banc de touche».

Entraînement privé et salaire baissé

Mvogo n'a pas chômé pendant ces longues semaines d'incertitudes. Le Fribourgeois a détaillé:

«Je me suis entraîné 3-4 fois par semaine avec un entraîneur des gardiens et un préparateur physique en Suisse. Ce n'est pas pareil qu'avec un club, certes, mais ça m'a permis de me maintenir en forme.»

Il est aussi resté en «contact permanent avec l'entraîneur des gardiens» de Lorient, Ronald Thomas, dont il est très proche.

Et quand il a dû faire le constat qu'il ne trouverait pas «de bon mariage» ailleurs, il est revenu au bercail, mais avec des conditions revues à la baisse.

«Il y a une certaine différence par rapport à il y a trois ans (...) On sent que les moyens sont moins conséquents. Ça fait partie du jeu. A nous de jouer le jeu pour que tout le monde aille de l'avant», a-t-il commenté, philosophe, assurant que «l'argent n’est pas un levier de motivation» pour lui.

Notre portrait d'Yvon Mvogo👇

Yvon Mvogo, la patience et l'intelligence récompensées

Une aubaine pour les Merlus qui ont connu un début de saison marqué par un 7-1 encaissé, sans Mvogo, face à Lille (3e journée) puis une défaite 4-0 à Marseille avec le Suisse, sans que sa responsabilité soit engagée sur les buts.

«Il connaît parfaitement nos principes. Il sait ce qu'on veut mettre en place (...) C'est un joueur qui a de l'expérience, sur qui on peut compter et donc qui rassure peut-être encore plus une défense», s'est réjoui jeudi l'entraîneur Olivier Pantaloni, qui comptera sur lui face à l'armada offensive monégasque (13 buts marqués).

«L’état d'esprit est juste magnifique. On se connaît de la saison dernière. On sait ce qu’on vaut. On ne lâchera rien. On a moins de moyens financiers mais on est onze soldats pour sauver le club (...) On va y arriver, j’en suis certain», a assuré Mvogo. (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en octobre
2
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
3
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
Dortmund impose une curieuse obligation à l'un de ses joueurs
Felix Nmecha a créé la polémique avec des publications sur les réseaux sociaux. Conséquence: son club, le Borussia Dortmund, a pris une mesure rare.
Que des footballeurs professionnels créent la polémique par des déclarations controversées n’a rien de nouveau. Cela fait partie du décor, comme la saucisse dans un stade. A l’époque, ces faux pas se déroulaient en direct, sous les projecteurs, lors de conférences de presse par exemple. Aujourd’hui, ils ont lieu surtout en ligne.
L’article