On en sait plus sur l’homme qui a agressé Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel a reçu un bidon au visage dimanche sur Paris-Roubaix. image: Getty

On en sait plus sur l’homme qui a agressé van der Poel

Le vainqueur de Paris-Roubaix a reçu dimanche un bidon au visage. Le spectateur qui lui a lancé s'est présenté à la police. Voici ce que l'on sait de l'individu.

Une tentative d'homicide involontaire. C'est par ces termes que Mathieu van der Poel a décrit dimanche à l'arrivée de Paris-Roubaix l'agression dont il a été victime en course: un bidon lancé au visage, alors qu'il se trouvait dans le secteur pavé de Templeuve et filait seul vers la victoire, à un peu plus de 30 kilomètres du vélodrome roubaisien.

«C’était un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à 40 km/h. C’est comme recevoir une pierre dans la figure. Ça m’a fait très mal. C’est inacceptable. J’espère qu’on pourra engager des poursuites», a ajouté le Néerlandais, régulièrement malmené ces dernières années par le public, victime notamment d'un lancer de casquette dans ses roues, de crachats et de jets de bière voire d'urine.

Ce qu'il s'est passé dimanche Vidéo: twitter

Si la société ASO, organisatrice de Paris-Roubaix, a décidé de ne pas porter plainte, le coureur néerlandais ayant été personnellement visé sans que la course ne soit faussée, son équipe souhaite traduire en justice l'auteur des faits et a dénoncé «un incident dangereux et inacceptable». Le parquet de Lille a ainsi confirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête pour «violence avec arme».

Selon la presse flamande, l'homme qui aurait lancé le bidon au visage de MVDP serait un spectateur belge et néerlandophone de 28 ans, venu assister à Paris-Roubaix avec un bus affrété par le fan club belge du coureur slovène Matej Mohoric. Il aurait traversé des moments difficiles en amont de la course, son grand-père ayant perdu la vie à quelques heures du départ. L'alcool pourrait avoir désinhibé son geste.

La direction du fan club de Matej Mohoric assure que l'auteur présumé n'est pas membre du groupe. Elle l'a identifié dimanche, lui demandant de se rendre à la police, ce que semble avoir fait le jeune homme à son retour dans la province belge de Flandre occidentale.

«Pendant le trajet du retour, nous l’avons pris à part. Il a d’abord nié, mais son regard le trahissait et il a ensuite reconnu les faits. Il avait honte. Dimanche soir, il est allé volontairement se rendre à la police. Il nous a dit qu'il n’était plus lui-même sur le moment et s’est confondu en excuses auprès de tout le monde. Il paraissait sincèrement désolé» Rutger Goeminne, président du fan club «Matej Matjes» dans les colonnes du Het Laatste Nieuws

L'individu semble remplir les critères de l'agresseur typique de Mathieu van der Poel. «Depuis deux ans et demi, c'est toujours soit en Flandres, soit près des Flandres et par un Flamand que ces gestes sont commis», a expliqué dans L'Equipe Eric Clovio. Ces agissements seraient-ils donc liés au fait que le coureur néerlandais a pris sportivement le dessus sur son rival belge Wout van Aert? «Sans doute un petit peu, car il y a toujours ce sentiment d'infériorité du Flamand envers le Hollandais, souvent perçu comme arrogant», a détaillé le journaliste belge. C'est d'ailleurs un bidon de l'équipe Visma-Lease a Bike, celle de van Aert, qui a été jeté à la figure du désormais triple vainqueur de Paris-Roubaix.

S'il souhaite s'éloigner un peu de l'agitation des classiques flandriennes et de la Belgique où il a grandi et vit encore, MVDP est évidemment le bienvenu sur le Tour de Romandie, dont la prochaine édition débutera le 29 avril prochain.

(roc) avec afp