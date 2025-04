Aranburu a remporté mercredi la 3e étape du Tour du Pays basque dans un certain chaos. Image: getty

Cette bourde de l'organisation aurait pu lui coûter très cher

Une maladresse des organisateurs, d'abord imputée à Alex Aranburu, vainqueur mercredi de la troisième étape du Tour du Pays basque, a semé le chaos à l'arrivée, entre disqualification, podium erroné et reclassement.

Plus de «Sport»

On pensait qu'Aranburu avait remporté la troisième étape du Tour du Pays basque. Après tout, l'Espagnol a franchi la ligne d'arrivée seul en tête, après avoir été le plus fort et surtout le plus malin pour se défaire de ses compagnons de route dans les derniers kilomètres.

Mais rapidement, le coureur de l'équipe Cofidis a été déclassé et la victoire est revenue à Romain Grégoire (Groupama-FDJ), qui a réglé au sprint le petit groupe ayant suivi juste derrière. C'est donc le Français qui est monté sur le podium lors de la cérémonie protocolaire.

La raison de cette disqualification? Aranburu a pris dans le final en ville un rond point par la droite, alors que l'organisation, via une barrière et deux signaleurs, obligeait les coureurs à l'emprunter uniquement par la gauche.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Pourtant, le roadbook de la course indiquait clairement que le carrefour giratoire devait être attaqué par la droite, soit le côté choisi par Alex Aranburu. L'Espagnol a donc suivi le chemin qu'il avait étudié au briefing le matin, celui proposé par la gauche à la dernière minute étant dû à une erreur des organisateurs.

Etant donné que le peloton n'a pas été averti en course d'une quelconque modification de parcours et que l'organisation a reconnu sa faute, le coureur de Cofidis a finalement récupéré sa victoire dans la troisième étape du Tour du Pays basque, près de deux heures après l'annonce de son déclassement.

La Groupama-FDJ, l'équipe de Romain Grégoire un temps déclaré vainqueur, a pris acte sur X de la validation des «temps sur la ligne d'arrivée» et a adressé ses félicitations à Aranburu et sa formation.

(roc/afp)