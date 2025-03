Le Néerlandais a remporté samedi la 116e édition de Milan-San Remo. Image: getty

Mathieu van der Poel égale Fabian Cancellara

Déjà vainqueur du Samyn au début du mois, le coureur d'Alpecin-Deceuninck a parfaitement lancé sa saison des classiques en remportant samedi Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière, après son titre en 2023. «MVDP» fait désormais aussi bien qu'un certain Fabian Cancellara en termes de monuments.

Scénario inhabituel et très haletant sur les routes de Milan-San Remo: la Primavera s'est décantée dès la Cipressa à 25 kilomètres de l'arrivée, à l'initiative de l'équipe UAE Team Emirates qui a imposé un rythme soutenu, avant que l'inévitable Tadej Pogacar n'attaque dans l'avant-dernier «capo» de la journée. Seuls Mathieu van der Poel et Filippo Ganna sont parvenus à le suivre.

Le trio s'est ensuite présenté au pied de la montée finale du Poggio avec une large avance, et «Pogi», récent vainqueur des Strade Bianche, a placé une nouvelle offensive dès que la pente s'est élevée, distançant ainsi le rouleur italien. Décidé à ne rien lâcher, Ganna a toutefois recollé une fois l'ascension terminée, à la flamme rouge, à temps pour un sprint à trois dans les rues de la cité ligurienne.

Dans cet exercice si spécial, la victoire est finalement revenue, comme attendu, à «MVDP», intraitable dans les derniers hectomètres. Il remporte la Classicissima pour la deuxième fois de sa carrière, devant Filippo Ganna et Tadej Pogacar, qui n'aura donc jamais réussi à distancer Mathieu van der Poel dans le Poggio. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

Mathieu van der Poel en est maintenant à sept succès sur l'ensemble des monuments du cyclisme: deux à Milan-San Remo, trois au Tour des Flandres et deux autres à Paris-Roubaix. C'est autant que le spécialiste suisse des classiques Fabian Cancellara, qui détient à son palmarès un Milan-San Remo, trois Ronde van Vlaanderen et trois Paris-Roubaix. Sept, c'est aussi le nombre de victoires de Tadej Pogacar sur les classiques les plus prestigieuses, le Slovène étant logiquement plus à l'aise sur le Tour de Lombardie (x4), Liège-Bastogne-Liège (x2) et le Tour des Flandres (x1).

Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck et celui de l'équipe UAE Team Emirates auront l'occasion de dépasser le Suisse dès le mois prochain, au bout de la ligne droite interminable d'Audenarde. Pour rappel, Mathieu Van der Poel est le tenant du titre du Tour des Flandres. «Pogi», lui, s'était imposé en 2023.