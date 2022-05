Gino Mäder 2e du Tour de Romandie, Vlasov fait coup double

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Quatrième du Giro en 2021, 2e de Paris-Nice la même année, Aleksandr Vlasov remporte sa deuxième course à étapes cette année après le Tour de Valence. (ats/yog)

Mäder a pu remonter de la 6e à la 2e place grâce à une belle ascension. Une ascension qui n'a pas convenu à Rohan Dennis . En tête avant cette dernière étape, l'Australien, pourtant spécialiste de l'exercice et double champion du monde, a perdu plus de deux minutes sur Vlasov pour achever ce Tour de Romandie à la 8e place.

Vlasov s'est imposé en 33'40 avec 31 secondes d'avance sur Simon Geschke et 36 sur Gino Mäder. Geschke finit troisième au général à 55 secondes du Russe et à 5 secondes de Mäder.

Gino Mäder a pris la deuxième place du Tour de Romandie. Le St-Gallois a terminé 3e du contre-la-montre final entre Aigle et Villars-sur-Ollon remporté par le Russe Aleksandr Vlasov (Bora), qui enlève du même coup la boucle romande.

Le Russe Aleksandr Vlasov a remporté le Tour de Romandie, en s'imposant lors du contre-la-montre entre Aigle et Villars-sur-Ollon, dimanche. Le Saint-Gallois Gino Mäder a décroché une superbe 2e place au général.

Aleksandr Vlasov a remporté le Tour de Romandie, dimanche après le contre-la-montre entre Aigle et Villars-sur-Ollon.

Aleksandr Vlasov a remporté le Tour de Romandie, dimanche après le contre-la-montre entre Aigle et Villars-sur-Ollon. image: keystone

