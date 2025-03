Vidéo: twitter

Pogacar chute violemment, remonte sur son vélo et gagne

Le Slovène est parti à la faute à 50 km de l'arrivée des Strade Bianche. Il a ensuite pu repartir et déposer Pidcock dans la dernière demi-heure de course.

Grandissime favori à la victoire, Tadej Pogacar a pourtant vécu une douloureuse mésaventure sur les Strade Bianche ce samedi.

Alors qu'il menait l'échappée avec Tom Pidcock et Connor Swift, le champion du monde a manqué sa trajectoire dans un virage situé à 50 kilomètres de l'arrivée. Sa roue avant a chassé et le pauvre slovène est parti dans le décor.

«Pogi» ne s'est heureusement rien cassé de sérieux, même si les examens complémentaires auxquels il se soumettra révèleront peut-être des séquelles. Il a dans tous les cas pu reprendre la course ce samedi après-midi et revenir assez rapidement sur Tom Pidcock, parti seul en tête dans l'intervalle.

Les deux hommes ont créé l'écart sur leurs poursuivants et on a longtemps cru que la victoire allait se jouer dans les derniers kliomètres entre les deux hommes. Mais Tadej Pogacar en a décidé autrement.

A 18 km de Sienne, le champion du monde a déposé Pidcock dans une montée et s'est échappé seul. Il n'a plus jamais été repris, et n'a même pas été menacé puisqu'il a augmenté son avance sur son ancien compagnon d'échappée au fil des kilomètres. Il est ainsi arrivé seul sur la célèbre Piazza del Campo pour signer sa troisième victoire dans la classique toscane.

Cette nouvelle démonstration lui a permis de rejoindre Fabian Cancellara dans l'histoire des Strade Bianche, puisque l'ancien cycliste bernois détenait jusque-là seul le record de succès avec trois victoires.

Au final, Pogacar s'est imposé avec 1'24 d'avance sur Tom Pidcock et 2'25 sur Tim Wellens.

