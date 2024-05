Olivia Dunne est une célébrité aux Etats-Unis. Getty Images North America

Cette star du sport US gagne des millions en monnayant son quotidien

Une gymnaste américaine fait payer du contenu exclusif à ses nombreux abonnés. Un juteux business.

t-online/sfk

Plus de «Sport»

Olivia «Livvy» Dunne est une star des médias sociaux aux Etats-Unis. La gymnaste compte environ huit millions de followers rien que sur TikTok, auxquels s'ajoutent plus de cinq millions sur Instagram. Son nombre d'admirateurs est tel qu'il lui permet aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent.

La native du New Jersey s'est en effet récemment inscrite sur la plateforme «Passes». Les fans peuvent y souscrire un abonnement et recevoir en échange du contenu exclusif de la jeune femme de 21 ans. Contrairement à des platesformes comme «OnlyFans», «Passes» ne permet que des échanges inoffensifs. Les photos ou contenus érotiques ou choquants ne sont pas autorisés.

L'Américaine est très active sur Instagram, où elle poste des photos de ses sorties.

«En offrant des informations et des expériences exclusives, je peux transformer ma passion pour la gymnastique et la création de contenu en un plan de carrière durable, et établir des liens plus profonds avec mes fans et mes supporters» Olivia Dunne

L'athlète universitaire a notamment promis à ses abonnés qu'elle les emmènerait dans les coulisses de son sport et qu'elle répondrai à leurs messages.

Les prix des modèles d'abonnement à "Passes" sont très diversifiés. La formule la moins chère (bronze) coûte 15 dollars US par mois, la plus chère (platine) s'élève à 300 dollars US. Selon le magazine Forbes, près de 90% des revenus reviendraient à Dunne, faisant d'elle une multimillionnaire.

«Ce partenariat met en évidence un nouveau domaine d'intérêt pour Passes, car nous nous engageons à soutenir les athlètes universitaires et à leur fournir des opportunités de revenus supplémentaires par le biais de notre plateforme de création de contenu, se réjouit Lucy Guo, PDG de «Passes», citée par Forbes. Les athlètes universitaires peuvent désormais devenir des entrepreneurs grâce à notre plateforme. Leur marque est l'entreprise, et Passes est un moyen pour les fans de rester en contact avec les athlètes qu'ils suivent et admirent.»