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Tremblement de terre à l'US Open: Djokovic éliminé d'entrée

Novak Djokovic, of Serbia, reacts during the first round of the U.S. Open tennis championships against Mariano Navone, of Argentina, Sunday, Aug. 30, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) No ...
Novak Djokovic a souffert vendredi à l'US Open.Keystone

Tremblement de terre à l'US Open: Djokovic est éliminé d'entrée

En grande souffrance, Novak Djokovic a été sorti dimanche au premier tour par l'Argentin Mariano Navone. Une première en Grand Chelem depuis 20 ans.
31.08.2026, 06:2031.08.2026, 06:27

Le Serbe Novak Djokovic, en grande souffrance pendant tout le match, a été éliminé dimanche soir dès le premier tour de l'US Open, battu au bout de l'effort par l'Argentin Mariano Navone (49e) 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

L'ex-N.1 mondial, désormais 5e, n'avait pas perdu au premier tour depuis plus de 20 ans, à l'Open d'Australie en 2006. Cette sortie précoce éloigne un peu plus encore la perspective de le voir décrocher à 39 ans un 25e sacre record en Grand Chelem. Le quadruple lauréat dans le Queens (2011, 2015, 2018 et 2023) avait déjà montré des signes de fébrilité il y a deux semaines lors de son seul match de préparation à Cincinnati, battu d'entrée sous une chaleur étouffante.

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A Flushing-Meadows, il n'avait jamais perdu au premier tour en 19 participations. Il faut remonter même à 2006, à Melbourne, pour le voir sortir dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem.

Il a vomi à plusieurs reprises

Alors qu'il menait 4 jeux à 1 dans le premier set, le Serbe a semblé en difficulté physiquement: l'air hagard, il se passait régulièrement de la glace sur le visage après seulement quelques jeux. Malgré les médicaments prodigués par l'équipe médicale, le natif de Belgrade a vomi à plusieurs reprises. Il a fini par céder le premier set au tie-break sur un coup droit qui s'est écrasé dans la bande du filet.

Le Serbe a ensuite retrouvé des couleurs, profitant d'un jeu de service complètement bradé par Navone pour passer devant et recoller à un set partout. Le scénario s'est reproduit dans la manche suivante quand l'Argentin a de nouveau cédé son service dans un moment clé, permettant à Djokovic de prendre les commandes du match.

Novak Djokovic, of Serbia, gets medical treatment during the first round of the U.S. Open tennis championships against Mariano Navone, of Argentina, Sunday, Aug. 30, 2026, in New York. (AP Photo/Frank ...
Djokovic soigné pendant le match.Keystone

Mais il a payé tous ses efforts dans le quatrième set : il menait deux jeux à un lorsqu'il a été victime de crampes avant de disparaitre totalement, perdant huit jeux d'affilée. Il a fini par rendre les armes au bout de 4h36 dans le cinquième set. (jzs/afp)

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