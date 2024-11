Rodri a remporté en octobre dernier le Ballon d'Or 2024. image: Keystone

On connaît le détail des votes du Ballon d'Or

Le magazine France Football a détaillé ce samedi les résultats du mythique Ballon d'Or. Voici les choix du journaliste suisse et les voix en faveur de Granit Xhaka.

Plus de «Sport»

On en sait plus sur le Ballon d'Or 2024. Les résultats nous apprennent qu'il y a eu une lutte féroce entre Rodri et Vinicius Junior en haut du classement, puisque l'Espagnol, 1 170 points, ne devance le Brésilien que de 41 unités. Jude Bellingham suit avec 917 points puis il y a un trou, Dani Carvajal, quatrième, n'ayant reçu que 550 points. Granit Xhaka, 16e, a pour sa part obtenu le total de 60 points. Seuls Artem Dovbik et Mats Hummels n'ont jamais été cités par les différents votants.

France Football a également dévoilé le détail, journaliste par journaliste, et donc pays par pays, des votes du Ballon d'Or 2024. En Suisse, l'honneur revenait cette année à Daniel Visentini pour La Tribune de Genève. Ce dernier souhaitait voir Vinicius Junior gagner, devant Rodri et Jude Bellingham. Son vœu n'a donc pas été exaucé.



Le classement de Daniel Visentini 1. Vinicius Jr (15 points)

2. Rodri (12 points)

3. Bellingham (10 points)

4. Carvajal (8 points)

5. L. Martinez (7 points)

6. Foden (5 points)

7. Haaland (4 points)

8. Yamal (3 points)

9. Mbappé (2 points)

10. Kane (1 point)



C'est évidemment Rodri, le vainqueur, qui a trusté le plus souvent la première place parmi les votes des jurés. Son nom est arrivé en tête 49 fois, quand Vinicius Junior a engrangé le maximum de points à 35 reprises. Or France Football souligne que cinq journalistes n'ont donné aucun point à Rodri, contre seulement trois pour le Madrilène.

Outre ces deux joueurs, sept méritaient le Ballon d'Or aux yeux des journalistes. Dani Carvajal a été cité quatre fois en tête (Angola, Hongrie, Oman, Pérou), tout comme Jude Bellingham (Ecosse, Géorgie, Namibie, Slovénie). Toni Kroos a obtenu les faveurs de l'Argentine et de l'Equateur, Lautaro Martinez de Trinité-et-Tobago, Kylian Mbappé de la Côte d'Ivoire et Erling Haaland de la Corée du Sud.

Le vote le plus lunaire revient au journaliste nigérian, puisqu'il a placé en tête l'attaquant de son propre pays: Ademola Lookman, 14e du Ballon d'Or 2024.

Si personne n'a placé Granit Xhaka en tête, le Suisse s'est glissé par deux fois sur le podium. L'Allemagne via Karl-Heinz Wild du magazine Kicker lui a octroyé 10 points, soit une troisième place, preuve que le milieu suisse a marqué les esprits la saison dernière en Bundesliga et à l'Euro contre la Mannschaft. Le Japon a également nommé Xhaka en troisième position.

Les critères du Ballon d'Or 1: les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant du joueur

2: les performances collectives et le palmarès

3: la classe et fair-play

Les 12 autres nations qui ont attribué des points au Suisse sont l'Albanie, Bahreïn, la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Ecosse, l'Irlande, l'Irak, l'Italie, la Namibie et la Tunisie. Daniel Visentini, lui, n'a pas intégré le joueur du Bayer Leverkusen dans sa sélection honorable et conforme au classement final, puisque neuf des dix joueurs choisis ont terminé dans le Top 10 du Ballon d'Or.

Pour rappel, seuls les 100 premiers pays au classement FIFA pouvaient s'exprimer par l'intermédiaire d'un journaliste spécialisé. Le représentant syrien n'ayant pas voté, il y a eu 99 suffrages exprimés.