L'affiche du Mondial 2026 ne fait pas l'unanimité

Le poster officiel du tournoi est aux antipodes de la situation internationale, estiment de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Nikolai Stübner / t-online

La Fifa a dévoilé l’affiche officielle de la prochaine Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Elle a été conçue par trois artistes issus des pays hôtes et est censée symboliser l’esprit et l’unité de cet événement footballistique mondial.

L’affiche, présentée à 100 jours du début de la Coupe du monde, est un collage dévoilant un joueur au centre. Elle illustre la capacité du football à unir le monde, alors que celui-ci se déchire et que l'Iran pourrait ne plus participer à l'événement.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a salué cette création, affirmant qu’elle capturait «l’énergie, la diversité et la passion commune» qui font de cette édition «la Coupe du monde la plus inclusive de tous les temps».

«Du coup d’envoi au coup de sifflet final, des milliards de fans dans les stades et sur tous les continents vivront des moments qui dépasseront le football, uniront les cultures et célébreront l’unité» Gianni Infantino

Sur X, l’affiche n'est toutefois pas accueillie avec le même enthousiasme que celui exprimé par le dirigeant de la Fifa, âgé de 55 ans.

Un utilisateur a par exemple modifié l’image: dans cette nouvelle version, on distingue les contours d’un soldat. Il pourrait s'agir d’un agent de l’ICE pointant son fusil vers la poitrine d’un enfant. Un autre internaute ne publie qu’un seul mot en guise de commentaire: «What?». D’autres utilisateurs jugent simplement l’affiche «ennuyeuse» ou appellent au boycott de la Coupe du monde.

La version revisitée ⬇️ image: x

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, l’affiche officielle a été conçue conjointement par trois artistes: Hank Willis Thomas, originaire des Etats-Unis, Minerva GM du Mexique et Carson Ting du Canada.

Les affiches individuelles des 16 villes hôtes, réparties dans les trois pays organisateurs, avaient quant à elles déjà été publiées l’an dernier.