assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Football

L'affiche du Mondial 2026 ne fait pas l'unanimité

L'affiche du Mondial 2026 ne fait pas l'unanimité

Le poster officiel du tournoi est aux antipodes de la situation internationale, estiment de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.
05.03.2026, 16:5805.03.2026, 17:46
Nikolai Stübner / t-online
Un article de
t-online

La Fifa a dévoilé l’affiche officielle de la prochaine Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Elle a été conçue par trois artistes issus des pays hôtes et est censée symboliser l’esprit et l’unité de cet événement footballistique mondial.

L’affiche, présentée à 100 jours du début de la Coupe du monde, est un collage dévoilant un joueur au centre. Elle illustre la capacité du football à unir le monde, alors que celui-ci se déchire et que l'Iran pourrait ne plus participer à l'événement.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a salué cette création, affirmant qu’elle capturait «l’énergie, la diversité et la passion commune» qui font de cette édition «la Coupe du monde la plus inclusive de tous les temps».

«Du coup d’envoi au coup de sifflet final, des milliards de fans dans les stades et sur tous les continents vivront des moments qui dépasseront le football, uniront les cultures et célébreront l’unité»
Gianni Infantino
Pourquoi Infantino est impopulaire en Suisse et adoré ailleurs

Sur X, l’affiche n'est toutefois pas accueillie avec le même enthousiasme que celui exprimé par le dirigeant de la Fifa, âgé de 55 ans.

Un utilisateur a par exemple modifié l’image: dans cette nouvelle version, on distingue les contours d’un soldat. Il pourrait s'agir d’un agent de l’ICE pointant son fusil vers la poitrine d’un enfant. Un autre internaute ne publie qu’un seul mot en guise de commentaire: «What?». D’autres utilisateurs jugent simplement l’affiche «ennuyeuse» ou appellent au boycott de la Coupe du monde.

La version revisitée ⬇️

Image
image: x

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, l’affiche officielle a été conçue conjointement par trois artistes: Hank Willis Thomas, originaire des Etats-Unis, Minerva GM du Mexique et Carson Ting du Canada.

Les affiches individuelles des 16 villes hôtes, réparties dans les trois pays organisateurs, avaient quant à elles déjà été publiées l’an dernier.

Plus d'articles sur le sport
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
6
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La tribune des supporters restera fermée au Stade de Genève
La tribune Nord des supporters restera fermée samedi lors du match entre Servette et le FC Zurich. Les autorités genevoises ont agi suite au comportement «irresponsable» des fans grenat le week-end dernier.
Des engins pyrotechniques ont été allumés «de manière coordonnée et massive» lors du match contre Sion samedi dernier, «mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu», écrit mardi le Conseil d'Etat genevois. Et cela malgré les mesures prises à la suite de débordements et notamment d’utilisation d’engins pyrotechniques en gare de Lausanne le 15 février.
L’article