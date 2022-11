Les fans ne pourront pas boire d'alcool autour des enceintes de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'alcool sera banni autour des stades de la Coupe du monde

Les autorités du Qatar et la FIFA sont revenues sur la décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial 2022. L'instance dirigeante l'a dit à deux jours du coup d'envoi.

«A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA», il a été décidé de «supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades.» Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision.

Le communiqué ajoute que les autorités veulent «concentrer la vente de boissons alcoolisées» dans les fans zones et les établissements autorisés. Ce revirement jette une ombre sur les précédents engagements de l'émirat musulman conservateur pour accueillir cette Coupe du monde.

Absence de communication et de transparence

«Certains supporters aiment avoir une bière au match, d'autres non. Mais la vraie question, c'est que cette volte-face de dernière minute illustre un problème plus large: l'absence totale de communication et de transparence du comité d'organisation envers les supporters», a dénoncé la FSA, l'association des supporters anglais (FSA) dont des milliers sont attendus lundi pour leur premier match contre l'Iran.

Il s'agit aussi d'un sujet sensible, car le fabricant de bière Budweiser est un sponsor majeur du tournoi depuis trois décennies.

Dans leur communiqué, les organisateurs de la Coupe du monde remercient le groupe AB InBev, dont Budweiser fait partie, pour sa «compréhension» et précisent que la marque conserve la possibilité de vendre des bières sans alcool autour de et dans l'enceinte des stades.

Les organisateurs ont longtemps maintenu le flou concernant la vente d'alcool pendant le Mondial, strictement encadrée en temps normal, donnant lieu à beaucoup de spéculations. Il avait été confirmé début septembre que des stands de bière ouvriraient autour des stades à partir de trois heures et jusqu'à 30 minutes avant le début des matches. Ils devaient rouvrir ensuite pendant une heure après le coup de sifflet final. Seules des bières sans alcool devaient être disponibles dans les stades.

(ats)