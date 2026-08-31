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Winsley Boteli (Sion) laisse planer le doute sur son avenir

KEYPIX - Winsley Boteli (SIO), left, celebrates his goal after scoring the 1:1 during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and FC Lugano, LUG, at the Stade de Tour ...
Winsley Boteli, buteur ce dimanche face à Lugano.image: Keystone

Le phénomène du FC Sion laisse planer le doute sur son avenir

Interrogé sur son avenir en club, dimanche en marge de Sion-Lugano, Winsley Boteli, particulièrement courtisé en cette fin de mercato, n’a pas garanti sa présence dans l’effectif sédunois à l’automne.
31.08.2026, 05:3531.08.2026, 05:35

Trois jours après son coup du chapeau en Coupe d’Europe sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, l'attaquant du FC Sion Winsley Boteli, en feu depuis le début de la saison, était évidemment sur toutes les lèvres, dimanche à Tourbillon, à l’occasion de Sion-Lugano.

Mais ses performances, comme ce nouveau but inscrit lors de la défaite 2-1 des Sédunois, ont été éclipsées par les interrogations autour de son avenir en club. Des interrogations si prégnantes que Sion a demandé aux journalistes présents en zone mixte de ne poser à Boteli qu’une seule question sur le mercato, comme le rapporte Rhône FM.

Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
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Celle-ci était alors toute trouvée: «Pouvez-vous confirmer que vous porterez le maillot sédunois pour le reste de la saison?» Ce à quoi le jeune buteur a répondu, toujours selon la radio valaisanne:

«Je ne peux pas le confirmer, je ne suis pas Dieu»

«On verra bien ce qu'il se passe. Pour l'instant, je suis ici, très content. Je suis simplement déçu de ne pas avoir amené la victoire à nos fans», a poursuivi Winsley Boteli, laissant ainsi planer le doute sur son avenir et se montrant nettement moins catégorique que Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du FC Sion a clairement fait comprendre qu'il comptait conserver le Genevois et qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour. «Je ne le laisse pas partir», même pour 20 millions, a-t-il déclaré dans le podcast Potos Goal de la RTS.

Un autre Manzambi affole les compteurs
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Si Boteli n’a pas pu assurer qu’il serait encore à Sion cet automne, c’est parce que beaucoup de clubs se bousculent au portillon en cette fin de mercato, plus encore depuis son triplé aux Pays-Bas. Selon SFM Football, Porto aurait déjà formulé une offre à l'entourage du joueur, tandis que Galatasaray ferait le forcing pour l’associer en attaque à Victor Osimhen. Le club turc serait prêt à dépenser jusqu’à 20 millions d’euros. «Strasbourg souhaite également avancer rapidement» sur ce dossier, indique la page spécialisée, qui cite aussi Crystal Palace parmi les clubs intéressés.

Les supporters du FC Sion seront bientôt fixés. Le mercato estival s’achève dans la majorité des grands championnats ce mardi. Il se prolongera toutefois de quelques heures ou jours dans des pays où certains clubs ont le potentiel pour le recruter: les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, l’Autriche ou encore la Turquie.

(roc)

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