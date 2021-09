Sport

Football

Les stars du sport baissent leur short pour montrer leur trophée



Image: Twitter

Les stars du sport baissent leur short pour montrer leur trophée

C'est une nouvelle tendance, incarnée cette semaine par les trois vedettes du PSG: placer son short pile sous la ceinture de sorte à laisser apparaître sa «ceinture d'Adonis», ces deux traits en forme de V au niveau des hanches. Le nouveau trophée des athlètes de haut niveau.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

L'image a fait le tour du monde. Dans la foulée du prestigieux succès obtenu par le PSG contre Manchester City en Ligue des champions (2-0) mardi, la brochette de vedettes parisiennes a posté une photo sur les réseaux sociaux. On y voit Mbappé, Messi et Neymar tout sourire et torse nu, mais surtout le short savamment positionné sous la ceinture, de sorte à laisser apparaître la fameuse ceinture d'Adonis (du nom du héros de la mythologie grecque).

Carte de situation Image: Shutterstock

Cette zone, connue sous diverses appellations (telles que la «ceinture d'Apollon» ou les «V Cut Abs» en anglais), débute au niveau des hanches et se termine à l'entrejambe.

Elle est devenue le nouveau trophée des athlètes de haut niveau.

Les stars du sport (de tous les sports) l'affichent crânement sur les réseaux sociaux en prenant toujours soin de placer leur short pile à la ceinture, voire un peu en-dessous.

Dario Cologna Image: Instagram

Kariem Hussein Image: Instagram

Stan Wawrinka Image: Instagram

On dirait le début d'une tendance. «C'est très à la mode», confirme Kairi Logane, coach sportif dans la région neuchâteloise et lui-même heureux propriétaire d'une ceinture d'Adonis. «C'est une petite fierté, car ça démontre ma bonne hygiène de vie.»

Il en est persuadé: une telle condition physique, c'est le début du succès. Et pas seulement dans les salles de sport. «Mes ex ont toutes trouvé ça très sexy. Elles me l'ont dit», assure-t-il.

Et les filles? La «ceinture d'Apollon» ou «d'Adonis» n'est pas réservée aux hommes, même si les sportives ont plus de mal à l'obtenir. «Leur taux de graisse est naturellement plus élevé, de l'ordre de 7 à 8% supplémentaire. Du coup, cette fameuse ceinture est moins répandue», renseigne Patrick, coach sportif sur la Côte.

Image: Instagram

Pour obtenir de tels résultats, que l'on soit fille ou garçon, il faut commencer par une alimentation équilibrée afin de baisser son taux de graisse. Il faut ensuite tonifier son corps à coup de sauts, de squats, de sprints, de pompes ou de burpees (l'enchaînement préféré des crossfiteurs).

«Il faut que ce soit intense et fatiguant pour que le corps travaille encore durant les 48h qui suivent la séance»

Enfin seulement, il s'agira de former ses abdominaux, de telle sorte à obtenir un effet harmonieux. Ça ne fera toujours pas de vous une star du PSG, mais vous en aurez au moins l'apparence 😉!

Un autre exercice à faire chez soi