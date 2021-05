La nouvelle lubie des mecs: muscler la mâchoire

Sport

Image: Shutterstock/YouTube

Il paraît que ça rend fier, riche et irrésistible.

Julien Caloz

Le site «beauté au masculin» a provoqué une énorme remise en question, l'autre jour: «Vous mettez toutes les chances de votre côté pour dessiner vos biceps, vos abdos et autres quadriceps, mais avez-vous déjà pensé à muscler votre mâchoire?» C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais c'est pas con: si on se faisait péter la mandibule pour avoir la tronche en forme d'enclume? 🤔

En plus, il paraît que 87% des femmes préfèrent les hommes avec une mâchoire ciselée, comme le souligne un groupe de chercheurs scandinaves un site qui vend un gadget pour muscler son visage.

Certains mecs en ont eu marre de chercher les 13% de femmes qui s'en fichaient et se sont rués sur le produit, un cube en silicone sensé stimuler les muscles masticateurs. Le résultat est à voir ci-dessous (⚠️ coupez le son pour ne pas saigner des oreilles).

Une autre méthode en vogue porte le nom (mewing) de celui qui l'a popularisée (Dr Mew). Elle consiste simplement à modifier le placement de sa langue (ceux qui l'avalent, c'est triché). Un jeune américain en a fait son métier: il gagne sa vie en coachant celle des autres. Il diffuse ensuite sur sa chaîne ses consultations avec des adeptes de mewing.

D'autres méthodes promettent un résultat tout aussi spectaculaire. Elles sont recensées sur ce site. Mention spéciale aux électrostimulateurs et au facial fitness PAO. Cet «exerciseur de bouche», dont Cristiano Ronaldo fait la publicité avec une sincérité troublante, augmenterait l'épaisseur des muscles du visage et la «section transversale» (parlez-en à votre médecin), contribuant ainsi au rajeunissement du visage.

Image: Japantrendshop

Les bénéfices d'un renforcement de la mâchoire seraient multiples.

confiance en soi maximale.

effet jeune.

posture conquérante.

virilité exacerbée.

salaire plus élevé (on a sérieusement vu ça sur un site 😅).

Surtout, une mâchoire carrée rendrait beau.

Image: Shutterstock

Quant à ceux qui n'ont pas envie d'investir du temps et de l'argent dans des exercices et des gadgets, ils peuvent toujours se marrer: ça rend à la fois séduisant et heureux!