Fabio Celestini critique le calendrier du foot suisse

Le coach du FC Bâle a fustigé les cinq semaines de trêve hivernale, samedi, après la défaite face à GC (0-1).

Fabio Celestini a passé une soirée très compliquée, samedi au Parc Saint-Jacques, où son équipe a manqué une belle occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat. Après cinq matches sans défaite, le FCB s'est en effet incliné face à la lanterne rouge Grasshopper (0-1), sur une perte de balle de Jonas Adjetey, qui est pourtant l’homme fort de la défense bâloise.

«Nous ne devons pas encaisser ce but de cette manière. Nous commettons trois grosses erreurs en une seule action», a regretté Celestini. Il avait déclaré vendredi que la première partie de la saison serait formidable, quel que soit le résultat du match contre GC. Mais cette défaite rageante avait du mal à passer. «La performance était insuffisante», a insisté le coach. Car même si Bâle était privé de trois cadres (Avdullahu et Traoré suspendus, Baro blessé), il a manqué de précision dans le dernier geste: sur ses 23 tentatives, 6 seulement ont été cadrées, et aucune n'a véritablement été dangereuse.

Un mauvais agenda

Peu après la partie, et pour terminer la première moitié de saison sur une note moins amère, l'équipe a mangé ensemble. Les joueurs ont ensuite été libérés pour les vacances de fin d'année jusqu'au 2 janvier. Le temps pressera ensuite puisque le premier match du FCB en 2025 se disputera le 19 janvier déjà à Lugano.

Lorsque notre collègue Jakob Weber l'a rappelé au coach rhénan, Celestini s'est permis de faire une remarque:

«Nous devons nous demander si nous avons vraiment besoin de cette pause hivernale» Fabio Celestini dans les colonnes de CH Media, le groupe auquel watson appartient.

L'entraîneur de 49 ans a ensuite precisé qu'«à partir de dix jours de pause, tu dois reconstruire». Or les joueurs de Super League auront deux semaines et demi de vacances. De retour à l'entraînement début janvier, ils n'auront ensuite que deux autres semaines et demi pour être prêts à reprendre la compétition puis, comme l'a rappelé Celestini, «à enchaîner des semaines anglaises par zéro degré. Ce ne sera pas facile.»

Le classement samedi soir: Image: txt

La course aux six premières places, qualificatives pour la phase finale de la Super League et objectif avoué du FC Bâle, promet d'être serrée jusqu'au bout. Les équipes qui termineront dans la première moitié du classement seront celles qui auront bien travaillé sur le terrain, mais aussi en-dehors, dans la rotation de l'effectif et la gestion de la récupération notamment.

(jcz)