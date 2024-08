Lamine Yamal (à gauche) et son père, Mounir Nasraoui, à l'Euro cet été. image: capture d'écran x

Poignardé, le père du footballeur Lamine Yamal est hors de danger

Le père de la star de l'Espagne et du FC Barcelone a été agressé mercredi soir et transporté à l'hôpital dans un état grave. Mais il ne risque pas sa vie.

La famille de la pépite de l'Espagne et du FC Barcelone, Lamine Yamal (17 ans) – vainqueur de l'Euro cet été –, a vécu un drame mercredi soir. Le père du footballeur, Mounir Nasraoui, a été poignardé dans un parking de la ville de Mataró, près de Barcelone.

Il a été transporté dans un hôpital de la région «dans un état grave», mais ses jours ne sont pas en danger, selon la presse espagnole. AS précise que trois personnes ont été arrêtées pour tentative d'homicide. Le média sportif espagnol enchaîne, citant la radio Cadena SER:

«Le père de Yamal aurait reçu plusieurs coups de couteau . Un au niveau de la poitrine et deux sur les côtés, ce qui aurait provoqué une perte de sang importante»

Une précédente altercation dans l'après-midi

La presse ibère raconte que cette attaque ferait suite à une altercation qui a eu lieu dans l'après-midi entre Mounir Nasraoui (32 ans) et plusieurs personnes, dans le quartier de Rocafonda à Mataró.

Promenant son chien, le père de Lamine Yamal aurait été aspergé d'eau depuis un balcon. «Quelques heures plus tard, vers neuf heures du soir, certaines des personnes ayant participé à l'incident précédent se sont rendues au parking où se trouvait Nasraoui et l'ont poignardé», détaille AS.

Mounir Nasraoui s'est fait connaître du grand public lors du dernier Euro cet été en Allemagne, où son fils a brillé. Lamine Yamal a été sacré avec l'Espagne, jouant un rôle clé. Le joyau, alors âgé de 16 ans, était devenu le plus jeune buteur d'un championnat d'Europe grâce à sa réussite contre la France en demi-finale (victoire 2-1).

Il avait ainsi battu le record de précocité du Suisse Johan Vonlanthen, établi en 2004. Lamine Yamal est actuellement en préparation avec le FC Barcelone pour la saison à venir: les Blaugrana joueront leur premier match de Liga ce samedi, sur la pelouse de Valence.