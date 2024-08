Poignardé, le père du footballeur Lamine Yamal est hors de danger

Promenant son chien, le père de Lamine Yamal aurait été aspergé d'eau depuis un balcon. «Quelques heures plus tard, vers neuf heures du soir, certaines des personnes ayant participé à l'incident précédent se sont rendues au parking où se trouvait Nasraoui et l'ont poignardé», détaille AS.

Le père de la star de l'Espagne et du FC Barcelone a été agressé mercredi soir et transporté à l'hôpital dans un état grave. Mais ses jours ne sont pas en danger.

Privée de JO, cette Suissesse au top de sa forme ne décolère pas

Elena Quirici a réalisé son rêve en participant aux Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans. Elle n'était pas présente à Paris cette année, son sport ayant été retiré du programme olympique. L'Argovienne ne digère toujours pas cette décision.

Elena Quirici ne s'attendait pas à être autant tourmentée. Or durant les Jeux olympiques de Paris 2024, elle a vécu des montagnes russes émotionnelles. Il y a eu des hauts et des bas, entre fierté et tristesse, trois ans après sa participation aux JO de Tokyo. A l'époque, l'Argovienne savait déjà qu'elle devait profiter de son rêve devenu réalité et qu'elle n'aurait plus la possibilité de se présenter aux Jeux. Sa discipline, le karaté, vivait ses dernières heures olympiques, puisqu'il était prévu de la remplacer à Paris par des activités plus modernes.