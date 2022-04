«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Dans l'autre match de la journée, Bâle et Young Boys ont fait match nul (2-2). Ce résultat entre le 2e et le 3e arrange le FC Zurich, leader. Les Zurichois, tenus en échec par GC samedi (1-1), comptent 12 points d'avance sur les Bâlois et 17 sur les Bernois. Ils filent vers le premier titre national depuis 2009.

Grâce à cette victoire – la première d'Alain Casanova sur le banc – le LS revient à 7 points de Lucerne, 9e et barragiste. A huit journées de la fin de la saison, les Vaudois gardent donc un petit espoir d'accrocher le barrage et d'éviter, ainsi, la culbute directe en Challenge League .

Le LS et Amdouni écrasent Servette et gardent un espoir de maintien

«Si la Suisse gagne le match et le Brésil le tournoi, ça m'irait!»

Brésil, Serbie et Cameroun: la Nati a hérité d'un groupe très costaud à la Coupe du monde au Qatar. Des binationaux de ces trois pays résidant en Suisse analysent cette «poule de la mort».

La Suisse affrontera donc le Brésil de Neymar, la Serbie de Sergej Milinković-Savić et le Cameroun de Karl Toko-Ekambi. Deux adversaires (Brésil et Serbie) qu'elle a déjà rencontré, en 2018, en Russie et un autre (Cameroun) qu'elle n'a jamais affronté en match officiel. Oui, ça sera compliqué, mais pas impossible pour la Nati, qui luttera certainement avec les Serbes et les Camerounais pour la deuxième place. Même si, elle l'a prouvé en 2018, la Suisse peut rivaliser avec le grand Brésil.