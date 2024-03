Le Real veut révolutionner l'expérience des fans grâce à son nouveau bijou

Le club teste actuellement son tableau d'affichage vidéo 360º. Un bijou technologique au service des spectateurs du stade madrilène.

Le quotidien Marca le présente comme «l'un des joyaux de la couronne du nouveau stade Santiago Bernabéu». Il s'agit d'un tableau d'affichage vidéo XXL qui fait le tour du stade. Ce bijou de technologie, doté de 3700 mètres carrés d'écrans LED, vient d'être mis en fonction par le Real Madrid. L'outil vise à «révolutionner l'expérience des supporters au stade», selon la presse espagnole.

Marca précise que l'ensemble pèse 330 tonnes et mesure finalement 11 mètres de large au lieu des 7 mètres prévus à l'origine. «Une société de production interne est nécessaire pour contrôler le panneau vidéo», ajoute le média.

Voilà ce que ça donne: Vidéo: watson

Ce dispositif est unique en Europe. Aucun stade des cinq grands championnats européens ne dispose en effet d'un tableau d'affichage vidéo à 360°, et il y en a très peu dans le monde. «Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, souligne AS. La quantité de ressources, de planification et d'argent (le coût a dépassé les 100 millions d'euros) nécessaires pour installer un tel écran est stupéfiante.»

Le media en ligne Relevo précise pour sa part que «le nouveau tableau d'affichage n'est pas à double face, comme d'autres exemples plus célèbres tels que celui du SoFi Stadium à Los Angeles. En d'autres termes, tous les écrans du stade madrilène sont orientés vers le terrain.»

Le SoFi Stadium de Los Angeles. Image: getty

Le tableau d'affichage du Real Madrid pourrait être opérationnel dès le 9 avril prochain, lors de la réception de Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions.

(jcz)