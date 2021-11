«Quand ce gars ne marque pas, il est vraiment fâché»

«Matheus avait également cette volonté de réussir et de s'intégrer. On a vécu ensemble et je l'ai encadré pour l'aider au maximum dans son quotidien. La nourriture, le sommeil, la rigueur du travail, le respect des horaires, tout cela est différent ici en Suisse. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne tous les jours quand vous arrivez dans un environnement aussi différent. S'il en est où il est maintenant, c'est en grande partie grâce à son sérieux et à sa volonté.»