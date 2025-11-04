Cette mascotte suscite l'indignation

assez ensoleillé
Football: la mascotte de St Albans City fait polémique

La mascotte du club anglais de St Albans City a fait parler d'elle, samedi lors d'un match comptant pour la Coupe d'Angleterre.
04.11.2025, 09:30

L'équipe de St Albans City a passé un très mauvais week-end. D'abord parce que les joueurs de 7e division ont perdu 6-0 à l’extérieur contre Burton Albion (League One), samedi lors du premier tour de la Coupe d'Angleterre. Ensuite, et peut-être surtout, parce que leur mascotte s'est fait remarquer pour des raisons douteuses.

En marge de la rencontre qu'il devait animer, «Sammy the Saint» (le nom du personnage) a en effet titubé derrière un des deux buts. Il a semblé perdre ses moyens, allant jusqu'à se casser la figure derrière un panneau publicitaire.

La «prestation» de la mascotte:

Vidéo: twitter

De nombreux internautes ont suggéré que la mascotte, qui a ensuite été escortée par les stadiers sur le bord du terrain, était ivre. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas vraiment fait de la publicité pour son club: même le tabloïd The Sun a repris l'info ce week-end, tout en mettant du conditionnel quant aux réelles intentions de l'homme sous le costume (s'il a simulé l'ivresse pour faire parler de lui, c'est réussi).

Cet épisode en rappelle un autre: en 2015, la mascotte de l'Austria Vienne s'était effondrée sur le terrain lors d'un match de championnat. «Super Leo» avait apparemment un peu trop fêté son 42e anniversaire, ce qui lui avait valu quelques déboires avec son club, qui l'avait mis au repos jusqu'à la fin de la saison. La vidéo de sa mésaventure avait été visionnée des dizaines de milliers de fois sur internet.

(jcz)

