Voici ce que signifie le geste polémique de Guardiola face à Liverpool

Moqué par les supporters de Liverpool, le coach de City a répliqué. «Je ne m'attendais pas à ça à Anfield», a-t-il dit après le match.

Le match au sommet de Premier League, dimanche entre Liverpool et Manchester City (2-0), a été fabuleux: il y a eu des buts, des actions géniales, un arbitre à la hauteur et juste ce qu'il faut de piquant et de mauvaise foi sur le banc et en tribunes. Un échange de politesse entre le public des Reds et Pep Guardiola a d'ailleurs été très commenté après la partie.

La scène s'est déroulée en deuxième période. Manchester City filait vers un 7e match consécutif sans victoire (un record négatif pour Guardiola) lorsque les fans de Liverpool se sont moqués du coach catalan en chantant à plusieurs reprises:

«Tu seras viré demain matin»

L'entraîneur a d'abord réagi comme à son habitude, c'est à dire calmement et avec le sourire. Mais il a ensuite répliqué en faisant ce geste:

Il a ainsi montré ses six titres de Premier League avec les doigts. Une façon de rappeler son palmarès en Angleterre, mais aussi le fait qu'il avait raflé deux championnats au nez et à la barbe de Liverpool, seulement 2e ces années-là.

Après le coup de sifflet final, Guardiola s'est expliqué sur son attitude à la télévision Sky: «Tous les stades veulent me licencier, cela a commencé à Brighton! Ils ont peut-être raison avec les résultats que nous avons obtenus». Il a toutefois été surpris par l'attitude des fans des Reds: «Je ne m'attendais pas à ça à Anfield, mais c'est normal, cela fait partie du jeu», a-t-il dit, très fair-play.

Pep Guardiola a aussi souligné le respect mutuel qui existe entre les deux clubs:

«Nous avons mené des batailles incroyables ensemble. J'ai du respect pour Liverpool»

Le coach espagnol a refait le même geste après le match de dimanche, cette fois en direction de ses propres supporters, comme pour leur demander de ne pas oublier le passé récent du club. Image: EPA

Manchester City a perdu une nouvelle bataille ce week-end, et cette défaite pourrait lui coûter cher: après 13 journées seulement, l'équipe du surprenant Arne Slot possède déjà 11 points d'avance sur les Skyblues.

