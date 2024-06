Le Roumain Răzvan Marin, célébrant son but égalisateur ce mercredi contre la Slovaquie. image: Keystone

Le match de la honte n'a pas eu lieu ++ Du lourd pour les Bleus en 8e

Belges et Ukrainiens craignaient une entente entre Slovaques et Roumains qui, en cas de match nul, pouvaient valider leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro, tout en éliminant les Diables Rouges ou les Bleus et Jaunes. S'il y a bien eu 1-1 au coup de sifflet final, impossible pour autant de parler de match de la honte tant la rencontre a été animée. La Roumanie et la Slovaquie sont qualifiés, au même titre que la Belgique qui affrontera l'équipe de France en huitième de finale. L'Ukraine, elle, dit adieu à la compétition.

Plus de «Sport»

Tout était encore possible dans le groupe E, le plus dense de cet Euro, avant les ultimes matchs de la soirée. Les quatre membres de la poule étaient en effet à égalité de points avec trois unités lorsque Slovaques et Roumains d’un côté et Ukrainiens et Belges de l’autre s’apprêtaient à croiser le fer à partir de 18h.

Une soirée riche en rebondissements était logiquement attendue, mais il planait tout de même le spectre d’un nouveau match de la honte. Et pour cause, un nul entre la Slovaquie et la Roumanie pouvait permettre à ces deux équipes de se qualifier, tout en éliminant l’Ukraine ou la Belgique en fonction du résultat de cette partie.

Certains craignaient de revivre cet RFA-Autriche remporté 1-0 par les Allemands de l’ouest à Gijón au Mondial 1982, à moindre échelle bien sûr, tant les images de ce match historique ont scandalisé l’Algérie et l'univers du sport. Les deux équipes avaient toutefois des raisons de chercher à s’imposer, car une victoire pouvait leur offrir la première place du groupe, terminer en tête signifiant éviter la France ou un premier de poule en huitième de finale.

Les Roumains ont martelé en amont de cette rencontre leur envie de gagner. «Nous jouerons pour nous qualifier et nous voulons finir premiers», a ainsi déclaré Edi Iordanescu, le sélectionneur de la Roumanie. Même son de cloche du côté de Francesco Calzona, l’Italien à la tête de la Slovaquie, qui a annoncé vouloir «aborder le match avec beaucoup de conviction».

«Nous sommes des professionnels, nous savons qu'un match nul pourrait nous aider à passer. Mais cela ne veut rien dire. Nous voulons faire ce match. Personne ne nous a fait de cadeau jusqu’à présent» Edi Iordanescu

Les deux équipes ont tenu leur promesses, affichant en première mi-temps de belles velléités offensives. La Slovaquie a ouvert le score grâce à une tête imparable d'Ondrej Duda (24e). Puis les Roumains ont égalisé 13 minutes plus tard sur un pénalty litigieux, accordé suite à l'intervention de la VAR et transformé par Răzvan Marin, déjà buteur contre l'Ukraine.

La prudence a néanmoins été de mise durant la deuxième période, car le moindre but pouvait éliminer l'une des deux nations, étant donné que ni l'Ukraine ni la Belgique ne parvenait à prendre l'avantage dans l'autre rencontre. Le match est redescendu en intensité et des sifflets ont un instant été entendus au stade de Francfort. Des actions ont toutefois donné quelques frayeurs aux supporters des deux camps. Il y avait en fait plus de jeu dans cette partie que dans l'autre match, bien triste, opposant l'Ukraine à la Belgique.

A l'approche du coup de sifflet final, les offensives ont logiquement été plus rares. Plus personne n'a osé se découvrir totalement, qui plus est sur un terrain devenu glissant à cause de la pluie.

La rencontre s'est finalement soldée par un nul 1-1 comme le craignaient les Ukrainiens. Impossible néanmoins d'évoquer un match de la honte.

Les Bleus et Jaunes, en guerre, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à vaincre la Belgique dans l'autre partie et sont éliminés de l'Euro suite à ce 0-0. Les Diables Rouges, eux, conservent la deuxième place de la poule. Ils affronteront l'équipe de France en huitième de finale, dans un match qui s'annonce déjà houleux. Si la Belgique n'a quasiment rien montré depuis le début de cet Euro et que les Bleus seront logiquement favoris, cette opposition a quand même un air de demi-finale du Mondial 2018.

Le classement final du groupe E ⬇️

(roc)