Le maillot extérieur de l'équipe de Suisse a des teintes inhabituelles. Image: puma

On sait pourquoi il y a du bleu sur le nouveau maillot de la Nati

L'Association suisse de football (ASF) a présenté les nouveaux maillots de l'équipe nationale pour l'Euro en Allemagne. La version domicile est classique, tandis que celle extérieure surprend par ses teintes bleues. Explications.

En rouge et blanc, le maillot domicile de l'équipe nationale de football est un classique du genre. Il a été doté d'une encolure ronde et constitue «un hommage à la culture suisse», selon le communiqué de presse. «Le graphisme des fleurs d'edelweiss, inspiré du costume traditionnel suisse, allie l'héritage culturel du pays à son élégance alpine», a explicité l'ASF.

Granit Xhaka et Nico Elvedi. Image: PUMA

Les fines rayures en détails. Image: PUMA

Pour le maillot extérieur en revanche, les designers du fabricant Puma se sont inspirés du Jungfraujoch et de la gare la plus haute d'Europe. «Le design représente la fusion de la beauté unique et de l'excellence technique du pays.»

La combinaison de couleurs du maillot extérieur est toutefois inhabituelle. Le chandail est blanc et comporte des éléments bleus. Ceux-ci sont un «lien avec la neige, les montagnes et la glace». On apprend aussi dans le communiqué que «le graphisme des lignes à motifs fait référence aux traverses des rails du chemin de fer de la Jungfrau».

Gros plan sur l'écusson avec les rails bleus à peine visibles à gauche de l'image.

Le capitaine de l'équipe nationale Granit Xhaka a l'air d'apprécier:

«Je trouve que le bleu, nouvellement intégré dans le maillot à l'extérieur, est une couleur rafraîchissante et j'aime son look»

Les maillots de l'équipe nationale suisse pour l'Euro sont disponibles dès maintenant dans le commerce. Puma demande 95 francs pour le maillot domicile et 105 pour le maillot extérieur. Lors de la phase de groupes en Allemagne, la Suisse affrontera la Hongrie, l'Écosse et le pays hôte du tournoi. (ram)