Un club espagnol prive ses fans de leur plus grand plaisir au stade

«Le fait de jeter les coquilles des pipas par terre génère un problème de santé car elles bouchent les tuyaux, attirent les rongeurs et générent toutes sortes de nuisances pour ceux qui habitent près du stade. C'est pourquoi, afin de garantir le plus grand confort et la meilleure qualité de votre expérience à Mestalla cette saison, aucun pipa ne sera vendu dans les points de vente à l'intérieur du stade.»