Le nouveau gardien d'Yverdon a vécu un «cauchemar personnel»

L'homme de 26 ans a aussi avoué qu'il n'avait «pas été payé une seule fois normalement, avec le salaire mensuel prévu dans mon contrat», et qu'au final, il n'a pas touché tous ses salaires . «Mais je ne veux surtout pas faire pleurer parce que j'ai perdu de l'argent», a insisté celui qui accuse aussi son ancien club de ne pas avoir entrepris les démarches qu'il avait promis pour renouveler le visa de son épouse. Résultat: «Elle ne pouvait plus revenir en Turquie.»

«Un cauchemar personnel.» C'est en ces termes que Paul Bernardoni, le nouveau gardien d'Yverdon-Sport, résume ses six derniers mois dans le club turc de Konyaspor. Certes, la situation sportive était compliquée en Turquie, puisque son ancien club (18e du championnat) luttait contre la relégation. Mais c'est plutôt hors du terrain que les choses se sont très mal passées pour celui qui a aussi disputé 181 rencontres en Ligue 1 (Troyes, Bordeaux, Nîmes, Angers et St. Etienne).

Paul Bernardoni a passé les six derniers mois en Turquie. Il explique que son chien a été empoisonné, qu'il a été privé de sa femme et que Konyaspor ne lui a pas versé tous ses salaires.

Les mecs américains veulent eux aussi des grosses fesses — et en Suisse?

Des articles parus dans le New York Post et le magazine Men's Health l'affirment: aujourd'hui, les hommes américains travaillent leurs fessiers et veulent avoir de belles fesses bien rebondies. On a voulu savoir si les mâles suisses avaient les mêmes préoccupations.

Aux Etats-Unis, le «boule qui chamboule» n'est plus l'apanage des femmes. Exit les petites fesses molles, ces messieurs, inondés eux aussi de photos de postérieurs imposants sur les réseaux sociaux, chercheraient à leur tour à «se faire un cul» à la salle. We want des fesses rebondies, yeah!