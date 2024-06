Cette petite a rencontré Ronaldo et sa réaction est adorable

Le match Turquie-Portugal a réservé des séquences inattendues, samedi. L'une d'entre elles, impliquant une petite fille, est déjà la scène la plus mignonne de ce championnat d'Europe des nations.

Plus de «Sport»

Cristiano Ronaldo a eu un match animé samedi lors de la victoire 3-0 du Portugal contre la Turquie, dans le groupe F de l'Euro. Il n'a certes pas marqué, mais a délivré à Bruno Fernandes une offrande sur le troisième et dernier but des Lusitaniens. Un assist qui lui a permis de battre un record.

Nous en parlions ici ⬇️ Cristiano Ronaldo a écrit une nouvelle page de sa légende

Mais au cours de cette partie, le Portugais n'a pas seulement fait face aux défenseurs turcs. Pas moins de six supporters ont pénétré sur le terrain dans le but de s'approcher de lui, et prendre un selfie. Il y a d'abord eu ce jeune garçon, à qui Ronaldo a offert un instant qu'il n'oubliera jamais. Cet enfant a réveillé le Signal Iduna Park de Dortmund lorsqu'il s'est élancé dans une course-poursuite avec plusieurs stadiers.

CR7 a par la suite posé avec un Turc, et les supporters ont été de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Ce qui a eu le don d'agacer le joueur, mais surtout Roberto Martinez, qui a évoqué une situation dangereuse en conférence de presse. D'ailleurs, la venue d'un fan sur la pelouse après le coup de sifflet final aurait pu grièvement blesser un joueur portugais.

Gonçalo Ramos n'a pas joué face à la Turquie. Il a néanmoins été taclé par un stadier. Ce dernier a glisé alors qu'il tentait d'interpeller un envahisseur de terrain et a découpé l'attaquant du PSG.

Mais avant cela, une autre scène, sans doute la plus mignonne de cet Euro, a été vue avant le coup d'envoi de la rencontre, au moment des hymnes. De jeunes joueuses ont accompagné les joueurs sur la pelouse et l'une d'entre elles a semblé en admiration devant la star portugaise. Elle a essayé de le toucher afin de voir s'il était réel, avant de se prendre la tête dans les mains. Cristiano Ronaldo, d'un hochement de tête accompagné d'un sourire, lui a bien fait comprendre qu'il l'avait vue. Cette petite a enfin eu droit à son câlin une fois le protocole terminé.

Tout simplement magique! Vidéo: twitter

Cette scène rappelle celle repérée peu avant le début de la compétition, lors d'un amical du Portugal. Cristiano Ronaldo avait été accompagné sur le terrain par une jeune fille en situation de handicap. Il avait alors veillé sur elle de manière tendre, l'aidant même à se déplacer. Un vrai gentleman.

(roc)