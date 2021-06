Des geeks alémaniques font la loi dans l'industrie des paris sportifs

Les amoureux de la loterie et du football peuvent jouer leur compte épargne sur une foule d'évènements, avant et pendant chaque rencontre: équipe vainqueur, premier buteur, nombre de corners, de cartons ou de réussites inscrites, etc. Chacun de ces évènements possède une cote. Prenons par exemple le match d'ouverture de vendredi soir entre l'Italie et la Turquie. La Squadra Azzura évolue à domicile et possède de très bons joueurs. Elle est favorite de la rencontre. Sa cote (1.54), proposée par la Loterie romande, est logiquement plus faible que celle du match nul (3.55) et de la victoire adverse (6.03). Si un parieur décide de miser 10 francs sur le succès des Transalpins et que ces derniers s'imposent, il touchera 10 francs x 1.54 = 15.40 francs. Evidemment, s'il prend plus de risques en jouant la même somme sur la Turquie et que celle-ci triomphe à la surprise générale, il percevra 10 francs x 6.03 = 60.30 francs. Son audace sera alors récompensée.