Cristiano Ronaldo a commis une boulette lors de ses vacances de Noël

La star du football, qui a passé Noël en Finlande, a été critiqué pour son comportement lors d'une sortie en famille.

Cristiano Ronaldo a profité de ses vacances de fin d'année pour se rendre dans le nord de la Finlande. L’attaquant d'Al-Nassr FC (Arabie-Saoudite) a passé Noël en Laponie, où il a fait de nombreuses activités en famille, comme de la moto-neige ou du ski de fond. C'est justement lors d'une de ses sorties que la star portugaise a suscité de nombreuses critiques.

Sur une publication partagée sur les réseaux sociaux par sa femme, Georgina Rodríguez, on aperçoit en effet CR7 marchant à pied sur les pistes de ski de fond.

Image: Instagram

Or ce n'est pas autorisé. Il s'agit même d'un «sujet sensible dans les pays nordiques, mais également en France et en Suisse» où des campagnes d'information sont menées par des associations, relève Nordic Mag.

Sur son site internet, Romandie Ski de Fond (RSF) explique par exemple que sur les pistes, dont la préparation et l'entretien sont payées par les fondeurs, la pratique d’autres activités sportives hivernales n’est pas autorisée. C'est une question de respect, mais aussi de sécurité.



Il n'est pas étonnant, dès lors, de lire de nombreux commentaires dénonçant le comportement de Cristiano Ronaldo. «Ne me dites pas que votre mari marche sur les pistes de ski», a écrit un internaute sous le post de Georgina Rodríguez. Un message liké près de 1300 fois.

Dans les colonnes de Dagbladet, le fondeur norvégien Erik Valnes, très engagé sur le respect des infrastructures, a également pointé du doigt l'attitude de Ronaldo. Il en a profité pour rappeler une règle de base: «Allez EN DEHORS des pistes de ski»!

(jcz)