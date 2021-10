Sport

Virer Ronald Koeman coûterait trop cher au Barça



Virer Ronald Koeman coûterait trop cher au Barça

Le président Joan Laporta a dit combien il aimait son entraîneur ce week-end. Mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement.

On a encore les yeux humides et le coeur chaud. C'est que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a su trouver les mots samedi pour dire combien il appréciait son entraîneur Ronald Koeman.

Les deux défaites 3-0 en Ligue des champions? Bah, pas grave, tout ira mieux dès que les blessés reviendront au jeu. La pauvreté du spectacle produit par les Catalans depuis le départ de Lionel Messi? Patience, le coach mérite une «marge de confiance». Le climat tendu entre Koeman et la direction? Mais non, mais non, les relations sont «bonnes et sincères».

La décla d'amour de Laporta en VO ❝Pido a los culers que tengan confianza en el entrenador. Es una referencia del barcelonismo❞



💬 - @JoanLaportaFCB - pic.twitter.com/M8OFICYI9S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 2, 2021

On y croirait volontiers s'il n'y avait pas une histoire de gros sous derrière ce discours savamment construit et délivré (il a été prononcé avant la nouvelle défaite 2-0 du Barça sur le terrain de l'Atlético samedi). Car en réalité, Joan Laporta sait que virer Koeman lui coûterai beaucoup d'argent, et qu'il n'en a pas vraiment les moyens actuellement.

Le technicien de 58 ans est sous contrat jusqu'en juin 2022. Concrètement, le remercier coûterait près de 13 millions d'euros au Barça, en combinant l'indemnité de licenciement (7 millions environ) et les 6 millions à verser à la Fédération hollandaise de football, qui avait accepté de libérer son sélectionneur à un an de l'Euro 2021.

Or le Barça accuse une dette d'1,35 milliards d'euros, ce qui lui laisse une marge de manoeuvre limitée, et pas seulement dans son recrutement.