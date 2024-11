Le geste fort d'un footballeur ukrainien en réaction à la guerre

Buteur en Ligue des nations, Oleksandr Zinchenko a célébré sa réalisation en commémorant les 1000 jours de guerre en Ukraine.



Plus de «Sport»

Chaque match de l'Ukraine sur la scène internationale est à part depuis l'invasion du pays par la Russie. Celui de mardi, en Ligue des nations contre l'Albanie, revêtait un caractère encore plus particulier, car il se jouait exactement 1000 jours après le début du conflit.

Les Ukrainiens avaient donc à cœur de gagner, ce qu'ils ont fait 2-1 grâce notamment à l'ouverture du score signée Oleksandr Zinchenko, d'une superbe volée dès la 5e minute de jeu. Le milieu d'Arsenal a enchaîné par une célébration aussi inhabituelle que symbolique, puisqu'après avoir appelé ses coéquipiers pour commémorer ce jour spécial, il s'est emparé au poteau de corner du maillot de l'Ukraine qu'il a brandi.

Celui-ci était alors floqué du fameux chiffre «1000».

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Peu avant le début de la rencontre, la Fédération ukrainienne de football avait partagé sur son compte X une photo de ladite tunique, accrochée dans le vestiaire. «1000 jours de bataille et de sacrifice», accompagnait en guise de légende la publication.

Zinchenko a donc eu l'idée de se saisir du maillot après son ouverture du score, lui qui, ces derniers mois, s'est déjà beaucoup investi pour son pays. L'ancien joueur de Man City a par exemple versé plus d'un million de livres sterling de don à l'Ukraine, depuis le début du conflit en février 2022. Dernièrement, il a affirmé auprès de la BBC être prêt à quitter son club et à combattre au front si son pays l'appelait.

Pour l'heure, c'est par le football qu'Oleksandr Zinchenko adresse un message au monde et défend l'Ukraine. Sa prestation mardi a permis aux Jaune et Bleu de se classer deuxièmes de leur groupe en ligue B. Cela signifie qu'ils joueront en mars 2025 un barrage de promotion leur accordant peut-être le plus haut niveau de la Ligue des nations.

(roc)