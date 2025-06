Iman Beney (à gauche) et Elvira Herzog évoluent dans une sélection où tout ne va pas pour le mieux. image: keystone/watson

La Nati doit résoudre plusieurs problèmes avant l'Euro

Huit matchs sans victoire, aucun succès depuis octobre: la Suisse inquiète avant l'Euro à domicile (2 au 27 juillet).

Raphael Gutzwiller et Melinda Hochegger / ch media

Rien n’y fait. Lors de leur dernier match officiel avant l’Euro à domicile, les Suissesses se sont inclinées (0-1) face à la Norvège, mardi à Sion. Or, les Norvégiennes seront les adversaires de la Nati lors du match d’ouverture, le 2 juillet à Bâle.

Avant ce grand rendez-vous estival, le bilan des Helvètes est inquiétant: elles n'ont plus gagné depuis octobre, en huit matchs. Voici leurs grands chantiers.👇

La gardienne titulaire

Comme vendredi dernier en France, c’est à nouveau Livia Peng qui a été alignée dans les buts contre la Norvège. Si elle a commis une erreur contre les Françaises, elle n’est en revanche pas responsable du seul but norvégien. Dès l’automne, l’encadrement autour de la sélectionneuse Pia Sundhage avait désigné Elvira Herzog comme titulaire pour l’Euro. Mais la gardienne du RB Leipzig a depuis montré des signes d’incertitude, remettant en cause sa place.

Livia Peng a livré une bonne prestation contre la Norvège. Image: KEYSTONE

Peng a alors eu deux fois sa chance – et l’a saisie, du moins contre la Norvège. En fin de match, elle s’est distinguée par plusieurs parades. Sundhage reste mystérieuse sur la question:

«Nous analysons les performances, puis nous déciderons qui jouera contre la Tchéquie (match amical le 26 juin)»

Un système périlleux

Alignées en 5-3-2 contre la Norvège, les Suissesses ont débuté la rencontre avec une attitude plutôt défensive. Problème: l’équipe peine à se créer des occasions. La question des joueuses de couloir dans ce système reste également ouverte. Lors des deux dernières rencontres, Iman Beney a été titularisée comme arrière droite, alors que la jeune prodige de 18 ans évolue normalement en attaque avec YB.

Si la Valaisanne s’est montrée prometteuse offensivement contre la Norvège, elle a en revanche affiché des lacunes défensives visibles. Sur le but controversé, elle est mal positionnée, comme vendredi déjà contre la France, où elle n’avait pas pleinement convaincu à ce poste. «Je dois encore apprendre à jouer à cette position», reconnaît Beney. Et Pia Sundhage de commenter:

«Je ne sais pas si c’est la meilleure position pour Iman. Mais je suis têtue, je vais faire en sorte qu’elle y réussisse. C’est une bonne joueuse.»

Avec la Nati, Iman Beney joue latérale. Or, ce n'est pas son poste en club. image: Keystone

Pourquoi Sundhage insiste-t-elle pour transformer une attaquante en défenseuse? La question se pose d’autant plus que les autres joueuses alignées contre la Norvège auraient pu sans difficulté composer une défense à quatre. Noelle Maritz pourrait retrouver son poste naturel de latérale.

Une attaque pas assez tranchante

Le principal problème de cette équipe est évident: les Suissesses ne marquent pas assez. En six matchs de Ligue des Nations, elles n’ont inscrit que quatre buts, dont trois lors du 3-3 contre l’Islande. Lors des autres rencontres, la créativité offensive a cruellement fait défaut.

Contre la Norvège, Géraldine Reuteler – suspendue face à la France – a tout de même apporté par moments un vent nouveau. L’attaquante de Francfort a été l'Helvète la plus efficace lors de la saison écoulée, impliquée dans 16 buts en 20 matchs de Bundesliga.

Avec l’Eintracht, Reuteler évolue le plus souvent en pointe. En sélection, elle a occupé ce rôle pour la première fois contre la Norvège, avec une prestation convaincante, avant de redescendre au milieu en seconde période.

Géraldine Reuteler fait du bien à l'attaque suisse. image: Keystone

Mais Géraldine Reuteler seule ne suffira pas à résoudre les problèmes offensifs. Malgré des joueuses techniquement très douées comme Sydney Schertenleib ou Iman Beney, le jeu d’attaque manque souvent de variété, et les offensives tournent à vide – un défaut lié aussi à l’organisation défensive actuelle.

Et quand une joueuse de couloir parvient à déborder, il manque trop souvent une coéquipière pour conclure dans l’axe. Pour Pia Sundhage, améliorer le secteur offensif de manière à réellement devenir dangereux devant le but constitue un véritable défi.

Des leaders hors de forme

Autre motif d’inquiétude en vue de l’Euro: la condition physique de nos internationales. Un exemple: Naomi Luyet. La Valaisanne (19 ans), qui vient de signer à Hoffenheim en Allemagne et avait marqué le but de la victoire contre la France en match amical l’automne dernier, livre une course contre la montre. Luyet fait partie de la liste des 35 joueuses sélectionnées ce vendredi pour le pré-camp de préparation.

Après une blessure au bassin, elle a certes retrouvé la compétition avec YB en championnat, mais sera-t-elle prête pour le grand rendez-vous avec la Nati? Sundhage reste prudente:

«Ce sera serré, elle a besoin de temps pour récupérer»

Naomi Luyet revient de blessure et pourrait manquer l'Euro. image: Keystone

Outre Luyet, Lia Wälti, Luana Bühler, Ana-Maria Crnogorcevic et Noemi Ivelj ont également souffert de divers pépins physiques ces dernières semaines. Leur participation à l’Euro ne semble pas remise en cause, mais ce sont autant de risques potentiels à gérer pour la sélectionneuse.

Enfin, Ramona Bachmann n’est pas non plus dans une forme optimale. Devenue récemment mère avec son épouse, elle a fait une pause avec un séjour à Paris et est encore loin de son meilleur niveau. Elle n’a disputé aucune minute contre la France ni contre la Norvège. On peut espérer que les trois semaines de préparation restantes permettront à Sundhage et à ses joueuses d’être prêtes physiquement.

Jouer avec plus de cœur

Lors du match à Sion contre la Norvège, un fait réjouissant a sauté aux yeux: le public est au rendez-vous. Les plus de 6 000 spectateurs ont encouragé bruyamment chaque tacle, chaque situation dangereuse. C’est palpable: les fans suisses apprécient la combativité. Et cet enthousiasme devrait être encore plus fort le 2 juillet dans un Parc Saint-Jacques de Bâle à guichets fermés. Si le public pousse son équipe, ça peut décupler les forces.

Mais ce soutien nécessite un engagement sans faille. Aux côtés des techniciennes, la Nati a besoin de joueuses capables de faire vibrer par leur ardeur. A l’image de Géraldine Reuteler, Nadine Riesen ou Coumba Sow. Des battantes, infatigables, prêtes à commettre une faute tactique quand il le faut. Pia Sundhage en attend davantage de ses protégées dans ce domaine:

«Il faut plus de voix sur le terrain, s’entraider, courir deux pas de plus, gagner plus de duels»

Pia Sundhage attend davantage de combativité de la part de ses joueuses. image: Keystone

Malgré les dernières performances en demi-teinte, l’enthousiasme n’a pas totalement disparu dans l’équipe. De son côté, Nadine Riesen affirme:

«Je suis convaincue que l’Euro se passera bien, car nous avons un super groupe. Lors de ce match (contre la Norvège à Sion), on a senti combien le public nous soutenait.»

Cette joie de disputer un tournoi à domicile doit aussi se refléter sur le terrain.

Un contingent à monter

Ce vendredi, une première liste de joueuses retenues pour la pré-camp de préparation à l’Euro – qui débute lundi à Macolin (BE) – a été communiquée. Cette liste comprend 35 joueuses. Il n'y a pas de surprise.

Même Alisha Lehmann et Coumba Sow, récemment appelées pour pallier des absences, y figurent. Le 23 juin, Pia Sundhage dévoilera à Zurich la liste définitive pour l'Euro.

Adaptation en français: Yoann Graber