Un club vaudois (au moins) jouera en Super League la saison prochaine

Ce Suisse marque plus qu'Haaland et attend un coup de fil de Yakin

Le Lausanne-Sport a fait le travail avec son succès 2-0 sur Wil, un concurrent direct désormais obligé au mieux de passer par le barrage pour décrocher la promotion. Un but de Balde de la tête (9e) et un de Brown en fin de match ont placé les Lausannois sur une voie royale. Il leur suffira d'un point à Aarau lors du dernier match pour assurer la deuxième place significative de promotion.

Deux minutes plus tard, une lourde frappe de Brian Beyer s'écrasait sur la transversale et ricochait sur le dos du portier Simon Enzler pour l'égalisation. Dans un match assez fermé, plus rien n'était marqué. Yverdon est promu tandis que les Argoviens peuvent toujours rêver de la place de barragiste.

Des cabanes de montagne dérogent aux règles de sécurité alimentaire

L'an dernier, le Service valaisan de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé à 3514 inspections et prélevé plus de 10'000 échantillons de denrées alimentaires et d'eau potable. Voici les principaux enseignements.

En 2022, le service a effectué une campagne d’inspection spécifique aux cabanes et gîtes de montagne, dont le nombre en Valais est estimé à près de 80 établissements de toutes tailles, situés entre 1475 et 3507 m d’altitude. Parmi les 27 cabanes contrôlées, 21 (78%) n'étaient pas entièrement conformes en matière de sécurité alimentaire, selon le rapport du SCAV.