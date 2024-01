Sur les réseaux sociaux, un internaute a collé le visage de Vinicius sur celui de Maradona lors de la fameuse «main de Dieu». La réussite de l'Argentin en quart de finale du Mondial 1986 avait été validée à tort.

Le but de Vinicius fait scandale: qu'auriez-vous sifflé?

La réussite du Madrilène face à Almeria, dimanche, a suscité un tollé en Espagne. On vous remet la scène en vidéo et on vous pose la question qui tue en sondage.

Si la logique du classement avait été respectée, le Real Madrid (2e au coup d'envoi) aurait dû facilement disposer de la lanterne rouge Almeria, dimanche à domicile. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les merengues. Bousculés en première période, les hommes de Carlo Ancelotti étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils l'ont finalement emporté 3-2 mais cette victoire poussive a déclenché une vive polémique en Espagne.

Certains ont rappelé dès la fin de la partie que l'arbitre avait été consulter la VAR trois fois et qu'à chaque fois, il avait modifié sa décision en faveur d'une seule équipe: le Real Madrid. Soit, mais après tout, si la vidéo a permis de réparer plusieurs injustices dont ont été victimes les Madrilènes, c'est parfaitement mérité.

Le problème, c'est que beaucoup pensent que le Real ne méritait pas d'égaliser à la 67e et que l'arbitre, en validant la réussite de Vinicius après consultation de la vidéo, s'est trompé.

Voici l'action qui fait polémique Vidéo: watson

Rappelons que pour qu'il y ait faute de main, le ballon doit avoir touché le bras et non l'épaule.

La règle en image

Avec quelle partie du corps Vinicius a-t-il expédié le cuir au fond des filets? C'est toute la question. Car même en ayant vu le ralenti et en connaissant la règle, deux camps continuent de s'opposer: ceux qui auraient accordé le but, et les autres.

Le but devait-il être accordé? Oui, le ballon touche l'épaule. Non, il y a clairement faute de main. Pfff! Même après avoir vu et revu la scène au ralenti, soyons honnêtes: c'est impossible d'être sûr à 100%.

Pour le célèbre journaliste Alfredo Martinez, en tout cas c'est clair, l'arbitre a fait n'importe quoi pendant ce match:

«Cela fait 36 ans que je commente les matchs de la Liga. Depuis l'introduction de la VAR, je ne me souviens pas d'un scandale aussi grave. Pauvre Almeria»

Le défenseur visiteur, Marc Pubill, s'est lui aussi lâché au micro de DAZN: «Je pense que quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici au Bernabéu et c'est ce qui s'est passé! Rien à dire de plus.»

Le media Eurosport a pour sa part évoqué un «naufrage arbitral», estimant que l'homme en noir, Monsieur Hernandez Maeso, s'est rendu «coupable de décisions illisibles, voire injustifiables». «La touche finale d’une partition arbitrale malheureuse a été apposée lors de l’égalisation du Real, signée Vinicius Junior», écrit le journaliste, lequel estime que «les images semblent unanimes, le ballon a bien touché le bras (et une partie de l’épaule) du buteur».

Une version évidemment contestée par le coach du Real, Carlo Ancelotti, pour lequel «les trois décisions prises par l'arbitre après consultation de la vidéo étaient correctes.» Ce lundi matin, le débat sur cette fameuse action de la 67e minute continuait de faire rage en Espagne et sur les réseaux sociaux.